'Aneey senin ayağın sakat, bir şey olursa kaçamazsın'

Gezi eylemlerinde ekmek almaya giderken başından biber gazı fişeğiyle vurulan 15 yaşındaki Berkin Elvan, 269 gün sonra hayatını kaybetti. Berkin'in annesi Gülsüm Elvan o gün yaşananları, "Fırına gitmeye hazırlanıyordum. Berkin, elimdeki 5 lirayı çekip kapıya fırladı. ‘Aneyyy, senin ayağın sakat, bir olay olursa koşamazsın, ben gideyim" şeklinde aktarmıştı.

Berkin Elvan'ın ekmek almaya gidip dönmediği o günü annesi Gülsüm Elvan, Reyhan Tuvi'ye anlatmıştı. Tuvi'nin anne Gülsüm Elvan'la yaptığı söyleşi 17 Kasım 2013'te Radikal2'de yayınlanmıştı.

Acılı anne Gülsüm Elvan oğlunun başından geçenleri şöyle anlatmıştı: “Cumartesi gecesi Gezi’ye destek için Okmeydanı’nda yürüyüş vardı. Gazdan ne evde durabiliyoruz, ne dışarıda. Sabaha kadar ayaktaydık, gün doğarken etraf sakinledi. Fırına gitmeye hazırlanıyordum. Berkin, elimdeki 5 lirayı çekip kapıya fırladı. ‘Aneyyy, senin ayağın sakat, bir olay olursa koşamazsın, ben gideyim, hem sokakta arkadaş bulursam kahvaltıya getirebilir miyim?’ diye sordu. Berkin, çatışma seslerini merak edip yolunu değiştiriyor. Gaziler Sokağı’nın köşesinden kafasını uzattığında bir binadan Berkin diye bağrıldığını duyuyor. Başını çevirip yukarı bakıyor”

Elvan ailesi o pazar sabahı, kahvaltı masasında bir araya gelemedi. O ekmek o sofrada hiç kimseyle paylaşılamadı. Berkin’e nişan alan polisi gören mahallelinin ‘geri kaç’ uyarısına vakit bile kalmadı. Anne Elvan, “Tam aramaya çıkıyordum zil çaldı. ‘Berkin başından yaralandı, hastaneye götürüldü’ dediler. Çıktık, daha biber gazı kokusu ve polisler vardı. ‘Berkin ameliyata alındı’ dediler. Avukatlar gelip ‘biber gazı kapsülü’ dediklerinde yıkıldık, bittik. Polisler yolu kapattığından ambulans gelememiş. Oğlumu getirdiklerinde kalbi atmıyormuş” diyerek acı olayı anlattı.