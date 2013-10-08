'Android, iPhone’dan daha güvenli'

Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, ABD’de düzenlenen bir sempozyumda, mobil cihazların güvenliğine değinerek, Google markası olan Android işletim sisteminin ‘iPhone’dan daha güvenli olduğunu’ öne sürdü.

Google’ın patronu Eric Schmidt, Orlando kentinde düzenlenen Gartner Symposium/Itxpo sempozyumunda, yakın zamanda yeni versiyonu sunulacak Android işletiminin, Apple’ın amiral gemisi iPhone’a kıyasla güvenlik yönünden üstün olacağını açıkladı.

Gartner araştırma şirketinden bir analistin, Android’in, mobil uygulama platformu Google Play ile yeterince uyumlu olmadığı, bu nedenle güvenlik açığı yaşandığı eleştirilerine cevap veren Schmidt, Android’in iPhone’dan daha az güvenli olduğu düşüncesini reddetti ve ‘işletim sisteminin dünya genelinde 1 milyar cihazda kullanıldığına’ dikkat çekerek, 'Android cihazlarının uygulamalarla uyumlu olduğunu, uygulama güncelleme kanallarının kötü amaçlı yazılımlara izin vermediğini' belirtti.

Raporlar aksini söylüyor

ABD Ulusal Güvenlik Departmanı (DHS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Ağustos sonunda yayımlanan bir raporda, ABD’deki kötü amaçlı yazılım saldırına uğrayan mobil cihazların yüzde 79’unun Android tabanlı olduğu belirtildi.

Raporda, saldırıya maruz kalan cihazların sadece yüzde 0.7’sinin iPhone olduğu ifade edildi. Aradaki büyük farkın, Android’in çok fazla versiyona sahip olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Android cihazların kullandığı işletim sistemi versiyonları farklı olduğu için, Google Play ile de yeterince uyum sağlanamıyor ve açıklar oluşuyor.

Eric Schmidt ise sempozyumda yaptığı konuşmada kullanıcılara güven vererek, “Android güvenli... Yenilenen hizmetlerle Gmail, Chrome ve Android kullanmaktan çok daha mutlu olacaksınız” dedi. Eric Schmidt'in, yaptığı açıklamalarla her zaman dikkat çekmeyi başardığını da hatırlatalım.