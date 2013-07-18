Hacker'lar Android'i gözüne kestirdi

Google'ın kısa süre önce Android tabanlı cihazları etkileme potansiyeli bulunan kötü amaçlı yazılıma karçı yama hazırladı. Ancak, Android işletim sistemli cihazlara karşı yeni bir tehdit ortaya çıktı. Hackerlar uzaktan yönetim aracı, RAT olarakta bilinen bir sistem kullanarak, Android uygulamarına eriştiği açıklandı. Tehdidin en yüksek olduğu ülkelerin ise ABD ve Türkiye olduğu söylendi.

Hacker'ların bir süredir en önemli silahının uzaktan yönetim araçları olduğu biliniyor. 2013'ün başında Çinli hacker'ların New York Times gazetesine dört aylık bir süre boyunca yaptıkları saldırılarda, özellikle kadın bilgisayar kullanıcılarının web cam'lerine sızarak gözetlemelerin sağlayan RAT'lar, bu sefer de Android işletim sistemli cihazları hedef aldı.



ArsTechnica sitesinde çıkan habere göre; kablosuz geniş bant iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve mobil cihazların yaygınlaşması, hacker’ların faaliyet alanını masa üstü bilgisayarların çok ötesine taşımış durumda.



Küresel siber güvenlik şirketi Symantec’in kıdemli yazılım mühendisi Andrea Lelli, bu hafta içinde blog sayfasında paylaştığı yazıda, ‘Androrat’ tabanlı yeni bir gizli kötü amaçlı yazılım dalgasının ortaya çıktığı uyarısını yaptı.



Bir RAT olan Androrat, Android işletim sistemiyle çalışan tüm cihazların hacker tarafından tamamen ele geçirilmesinde araç olarak kullanılabiliyor.



Lelli, açıklamasında ‘hacker’ların RAT kodlarıyla en çok ABD ve Türkiye’de sızıntılar yapmaya çalıştığını’ belirterek, ‘tehdidin küresel alanda arttığı’ uyarısında bulundu.

Telefonu ele geçiriyor

Web tabanlı yazılım geliştirme platformu GitHub’da Kasım 2012’de yayımlanan Androrat, Android cihazlari çin hazırlanan açık kaynaklı bir RAT aracı. Android Uygulama Paketi (APK) kapsamında sunulan bir uygulama olan Androrat, bir uygulamanın SMS atarak veya spesifik bir telefon numarasıyla arama yaparak aktif edilmesini sağlıyor.



Uygulama, çağrı günlüğünü, bağlantı bilgilerini, tüm SMS mesajlarına erişim sağlayabiliyor. Dahası, konuşma esnasında gerçek zamanlı takip yapabiliyor, telefonun kamerasıyla fotoğraf çekebiliyor, telefonun mikrofonundan sunuculara ses (verisi) iletimi yapabiliyor.