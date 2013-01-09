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Bilim / Teknoloji

‘Andorid’e geçebiliriz’ sinyali yanlış çeviriden kaynaklandı

Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2013'e katılan Nokia’nın CEO’su Elop, İspanyol El Pais gazetesinin mağduru oldu

09 Ocak 2013 18:23

ABD’de düzenlenen Tüketici Elektronikleri Fuarı (CES 2013) fuarında dün konuşma yapan Nokia CEO’su Stephen Elop'un, Windows Phone 8 için kendisine sorulan soruların ardından ‘Andorid’e geçebiliriz’ sinyalini verdiği ileri sürüldü. Fakat bu iddianın, yanlış çeviriden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2013, binlerce şirketin üst düzey yöneticisinin de katılımıyla devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Finlandiyalı cep telefonu devi Nokia’nın CEO’su Elop, İspanyol El Pais gazetesinin mağduru oldu.

Elop, El Pais ile yaptığı röportajda, Android işletim sistemi hakkında kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak, ‘Bugün Microsoft ile işbirliği yapmaktan memnunuz, ancak her şey mümkün’ ifadesini kullandı.

Açıklama, gazetenin internet sitesinde, ‘Nokia’nın Microsoft ile olan ortaklığından memnun olmadığı ve gelecekte Google’ın Android işletim sistemine geçebileceği’ şeklinde verildi.

 

Yanlış anlam içeren kaynak

 

Ancak TechCrunch sitesi, Elop ile yapılan röportajın yayımlanmadan önce çevirmenlerin elinden geçtiğini ve doğru olmayan iddianın da yanlış anlam içeren kaynaktan yayıldığını belirtti.


Elop, gerçekte ne dedi?


Nokia, röportajda geçen ifadelerin ardından basına sundu. DigitalTrends sitesi, Elop’un kullandığı ifadeyi şu şekilde verdi:

“Ekosistemlerde yaşanan mevcut savaşlar içinde, biz Windows Phone ile savaş veriyoruz... Şimdi sorduğumuz soru, bu savaş nasıl gelişir? Bundan sonra ne var? Android veya diğer oyuncuların gelecekteki rolü ne olacak? Geleceğe daha derinden bakıyoruz, ancak piyasaya sunduklarımız açısından baktığımızda ve şu an üzerinde odaklandığımız işi ele aldığımızda, Windows Phone ile yolumuza devam ediyoruz.”

 

'Windows Phone’dan vazgeçmiyor'

 

Açıklamada belirtildiği gibi, Nokia’nın Windows Phone işletim sistemi kullanmaya devam edip etmeyeceği kesin olmasa da, Android’e yöneleceklerine dair sinyal de bulunmuyor. Finli şirketin, uzun bir süre Windows Phone’dan vazgeçeceği de düşünülmüyor.

El Pais’teki yanlış çevirilen röportaj, Nokia’nın Android ile ilişkilendirildiği ikinci yanlış gelişme oldu. Aralık 2012’de, bir Linux yazılım geliştiricisi Nokia’nın Google Android işletim sistemi üzerinde çalıştığını öne sürmüş, fakat iddia asılsız çıkmıştı.

Nokia’nın, Android üzerinde çalıştığı değil, Here Maps uygulaması için yazılımcı aradığı anlaşılmıştı.

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