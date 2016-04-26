Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: Meclis Başkanı AKP adına konuşmadı, anayasada laikliği tartışmadık bile

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik yeni anayasada yer almamalı. Dindar bir anayasa olmalı" sözleriyle ilgili olarak "Laikliğin anayasa metninden çıkarılmasını tartışmış bile değiliz" dedi.

Şentop, Kahraman'ın sözlerine ilişkin, “Laikliğin anayasa metninden çıkarılmasını tartışmış bile değiliz. Meclis Başkanı parti adına konuşmuyor. Anayasa teklifimizde laiklik var. Sorun laiklikte değil laikliğin uygulanmasında” açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır" diyerek, "Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kahraman, yeni anayasaya ilişkin şöyle demişti; "Ama Anayasa inanca göre tasnif edildiğinde, bu 82 Anayasası da, 61 Anayasası da dindar anayasalardır. Neden? Resmi tatiller, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’dır. Din dersleri mecburidir ve inanca dayalı bir yapısı vardır. Yani seküler değildir, dindar anayasadır. Laiklik tarifi de ona göre olmalıdır. Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır. Dünyada üç anayasada laiklik var. Fransa, İrlanda, bir de Türkiye’de var. Tarifi de yok. İsteyen, istediği gibi bunu yorumluyor. Böyle bir şey olmamalıdır. Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım."

TBMM Başkanı: Laiklik, yeni anayasada olmamalıdır; dindar anayasadan kaçmamak lazım!

"Laiklik yeni anayasada olmamalı" diyen İsmail Kahraman REFAHYOL'un Kültür Bakanı'ydı

Kılıçdaroğlu'ndan 'dindar anayasa' isteyen Kahraman'a: Cumhuriyete ihanet

CHP'den "laiklik" açıklaması: İsmail Kahraman haddini bil!