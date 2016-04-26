Kılıçdaroğlu'ndan 'dindar anayasa' isteyen Kahraman'a: Cumhuriyete ihanet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dindar anayasa isteyen ve laikliğe yer verilmemesi gerektiğini söyleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sert çıktı. Kılıçdaroğlu, Kahraman’ın sözleri için “ihanet” dedi.

Kahraman’ın yeni anayasa ilişkin gündemi sarsan sözleri büyük tartışma yarattı. Gece boyunca Kahraman’a tepki yağdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e yaptığı açıklamada Kahraman’ın sözlerine karşı ağır ifadeler kullanarak şunları söyledi: “Bu söylem Cumhuriyet’e ihanettir. Din ve vicadan özgürlüğüne ihanettir. Dini siyasete alet etmekten, kendi çıkarlarına alet etmekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Bunların tek bir inancı ve hedefi var: ‘Cumhuriyeti nasıl yıkacağız’.”

Kılıçdaroğlu, Kahraman’ın ifadelerine tepkisini sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden de dile getirdi. Laikliğin herkesin, dinini özgürce yaşaması için var olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Laiklik her şeyden önce bir toplumsal barış ilkesidir. Toplumsal barışımıza çoktandır kastedenlerin bu ilkeyi yok saymasına şaşırmamalıyız. Ortadoğu bataklığı, sizin gibi dini siyasete alet eden zihniyetlerin eseri. Laiklik, herkes dinini özgürce yaşasın diye var İsmail Kahraman. Her gün şehit veriyoruz, sınırın ötesinden roket yağıyor ama tek derdiniz laiklik. Dini kirli hesaplarınıza daha fazla alet etmeyin artık” ifadelerini kullandı.