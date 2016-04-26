CHP'den "laiklik" açıklaması: İsmail Kahraman haddini bil!

CHP, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın, "Laiklik yeni anayasada olmamalıdır" sözlerine ilişkin “İsmail Kahraman haddini bil!” başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıyı resmi Twitter hesabından yayımlayan CHP “Laiklik, dine saygı, din devlet işlerinin ayrılmasının yanında din sömürüsü yapılmaması anlamına gelmektedir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika malzemesi olarak kullanılmamaktadır. Dinimiz asla halkı sömürme aracı yapılamaz!” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı: Laiklik, yeni anayasada olmamalıdır; dindar anayasadan kaçmamak lazım!

@herkesiçinCHP hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Laiklik, her şeyden

önce toplumsal barış ilkesidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Laiklik her şeyden önce bir toplumsal barış ilkesidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Laiklik her şeyden önce bir toplumsal barış ilkesidir. Toplumsal barışımıza çoktandır kastedenlerin bu ilkeyi yok saymasına şaşırmamalıyız!"

"Ortadoğu bataklığı, sizin gibi dini siyasete alet eden zihniyetlerin eseri. Laiklik, herkes dinini özgürce yaşasın diye var İsmail Kahraman!"

"Her gün şehit veriyoruz, sınırın ötesinden roket yağıyor ama tek derdiniz Laiklik! Dini kirli hesaplarınıza daha fazla alet etmeyin artık!"

İsmail Kahraman ne demişti?

Kahraman, 1982 ve 1961 yıllarında yapılan anayasaların dindar bir anayasa olduğunu ileri sürerek “Neden? Resmi tatiller, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’dır. Din dersleri mecburidir ve inanca dayalı bir yapısı vardır. Yani seküler değildir, dindar anayasadır” diyerek, "Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım" ifadelerini kullandı.