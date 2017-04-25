Ana sınıfındaki 'şehit'li ve 'silah'lı gösteriye bakanlık incelemesi

Kayseri’de yapılan 23 Nisan kutlamaları sırasında anaokulu öğrencilerinin eline silah verilerek çatışma sahnesi canlandırıldı. Ana sınıfı öğrencilerin eline silah verilerek yapılan gösteri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) inceleme başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı rengarenk törenlerle kutlanırken, Kayseri’de miniklerin yaptığı gösteri tartışma yarattı. Bürokratlar, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende, Şükrü Malaz İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri ‘Kınalı Kuzular’ ve ‘15 Temmuz’ isimli gösteri için sahneye çıktı. Küçük öğrencilerce temsili çatışma anı sergilenen gösteride, bir askerin şehit olması canlandırıldı. Gösterinin sonunda vurularak şehit olan öğrencinin üzerine bayrak örtüldü. Uzmanların, anasınıfı öğrencilerine oyuncak bile olsa silah vermenin riskli olduğunu belirtip “Kalıcı travma yaratabilir” dediği gösteriye MEB el koydu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettişler, gösteriyle ilgili inceleme yürütecek. Müfettişler, anasınıfı öğrencileri için oyunu hazırlayanları da, sahnelenmesine izin verenleri de dinleyecek. İnceleme ve değerlendirmenin ardından rapor hazırlanacak.

Müdür: Geldi geçti

Kayseri’deki Şükrü Malaz İlkokulu Müdürü Ali Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı incelemesi ve tepkilerle ilgili, “Konu ile ilgili açıklama yapmaya yetkim yok, ama gösteri yapıldı, geldi geçti. Varsa bu kusurumuz, devlet cezamızı keser” dedi. (DHA)

Böyle savundular: Vatan millet sevgisi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı: “Oyunun çocukların psikolojisini olumsuz etkilediği iddiaları nedeniyle inceleme yapmak üzere bir müfettiş görevlendirdik. Kınalı Kuzular tarihe mal olmuş bir oyun. Ne art niyet var ne tepki var. Çocukların eline oyuncak da olsa silah verilmesine yönelik haber oldu. Gösteriyi vali, vali yardımcısı, rektör, kaymakamlar seyretti. 15 Temmuz ile ilişkilendirilmeye çalışılmış, onunla ilgili bir şey yok.”

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk: “Etkinlik valilik izniyle yapıldı. ‘Gösteri çok beğenildi. Ben eğitim bilimleri mezunuyum, burada (çocukların eline oyuncak silah verilmesi ile ilgili) art niyet yok. Okulun kendi programı olarak düzenlendi ama içerik bir takım süzgeçlerden geçti. O kriterler ne, şu an bilmiyorum. Bir anasınıfı öğretmeninin vatan millet sevgisini işleyen bir etkinliktir, yıllardır okullarda yapılan bir şeydir.”