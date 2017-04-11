Kayseri Belediye Başkanı: Vatandaşlar "İnsanın ölesi geliyor" diyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir mezarlığında çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili olarak, vatandaşların kendisine "Böyle bir mezarlık olmaz, Allah razı olsun başkan, insanın ölesi geliyor" dediğini öne sürdü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı gündemini görüşüp, karara bağlamak için toplandı. Toplantıda 2016 yılı faaliyet raporu hakkında meclise bilgi veren ve 2017 projelerini de anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, şehir mezarlığında yapılan çevre düzenleme çalışmalarını anlattı.

"Her şehre örnek bir mezarlık olacak"

Çelik, "Yine Türkiye'de ilk ve tek olacak şehir mezarlığındaki yaptığımız düzenlemeler. Ben inceleme yaptım. Her görenin Allah razı olsun başkan ya, böyle bir mezarlık olmaz, nasıl güzel oldu. İnsanın ölesi geliyor diyorlar tabiri caizse. Gerçekten pırıl pırıl, tertemiz, toprak gözükmeyen yeşil, çiçek, ağaç kokusu ile bezenmiş mezarlık haline getiriyoruz. Herkese, her şehre örnek bir mezarlık olacak. Bir camii inşaatımızı da önümüzdeki dönem çalışmalarına başlanacak" diye konuştu.