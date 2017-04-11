T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri Belediye Başkanı: Vatandaşlar "İnsanın ölesi geliyor" diyor

"Gerçekten pırıl pırıl, tertemiz, toprak gözükmeyen yeşil, çiçek, ağaç kokusu ile bezenmiş mezarlık haline getiriyoruz"

11 Nisan 2017 20:24

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir mezarlığında çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili olarak, vatandaşların kendisine "Böyle bir mezarlık olmaz, Allah razı olsun başkan, insanın ölesi geliyor" dediğini öne sürdü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı gündemini görüşüp, karara bağlamak için toplandı. Toplantıda 2016 yılı faaliyet raporu hakkında meclise bilgi veren ve 2017 projelerini de anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, şehir mezarlığında yapılan çevre düzenleme çalışmalarını anlattı.

"Her şehre örnek bir mezarlık olacak"

Çelik, "Yine Türkiye'de ilk ve tek olacak şehir mezarlığındaki yaptığımız düzenlemeler. Ben inceleme yaptım. Her görenin Allah razı olsun başkan ya, böyle bir mezarlık olmaz, nasıl güzel oldu. İnsanın ölesi geliyor diyorlar tabiri caizse. Gerçekten pırıl pırıl, tertemiz, toprak gözükmeyen yeşil, çiçek, ağaç kokusu ile bezenmiş mezarlık haline getiriyoruz. Herkese, her şehre örnek bir mezarlık olacak. Bir camii inşaatımızı da önümüzdeki dönem çalışmalarına başlanacak" diye konuştu.

ETİKETLER

Mustafa ÇelikmezarlıkKayseriKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik

İlgili Haberler

Kayseri Belediyesi, köpek katliamı iddialarını ‘FETÖ'ye bağladı!

Kayseri'de birçok köpeğin iğne ile katledildiği iddia edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24