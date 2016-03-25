Amsterdam Arena'nın adı Johan Cruyff Arena olacak

İspanya’da dün hayatını kaybeden Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff’un isminin, uzun yıllar top koşturduğu Ajax’ın Amsterdam’daki Arena Stadı’na verilmesi gündeme geldi.

Hollandalı futbolseverlerin bu konuda başlattığı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 20 bini aşarken, Amsterdam Belediyesi de öneriye sıcak baktığını açıkladı.

Cruyff hayranlarının kampanyasına olumlu bakan Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Eric van der Burg, stadın isminin değiştirilebileceği mesajını verdi.

Eurosport'taki habere göre, Amsterdam Belediye Başkanı Eberhard van der Laan ile öneri hakkında görüştüğünü belirten Van der Burg, söz konusu değişikliğin gerçekleştirilmesini istediklerini dile getirdi.

Ajax’ın genel direktörü, eski ünlü kaleci Edwin van der Sar ise henüz bu konuyu görüşmediklerini ama tüm önerilere açık olduklarını söyledi.

Bu arada Cruyff için Amsterdam Müzesi’nde bugün taziye defteri açılırken, benzer bir defterin yarın da Amsterdam Arena Stadı’na konulacağı belirtildi.