Johan Cruyff'un, Ajax- Fenerbahçe maçı öncesi İstanbullu sürücülerle imtihanı (27 Kasım 1968)
24 Mart 2016 17:14
18
Ajax otobüsü maç günü kazaya karışır
28
O andan itibaren Ajax’lı futbolcular bir İstanbul trafiği klasiği içinde kendilerini bulur.
38
Johan Cruyff, Ajax takım otobüsüne çarpan araç sürücüsüyle tartışıyor. Fakat bir çözüm bulunamıyor.
48
Ajax oyuncuları maça yetişebilmek için otobüse çarpan arabayı itmeyi deniyorlar.
58
Fakat kazaya karışan şoför aracının kaza yerinden tutanaksız kaldırtmıyor. Polisin gelmesini beklemelerini istiyor.
68
Sonunda beklenen polis gelip kazaya müdahale ediyor. Ajax takımı gecikmeli şekilde Mithatpaşa Stadı’na varıyor.
88
Bir gün sonra oynanma kararı alınan maç zeminin kötü olmasına rağmen oynanıyor. Ajax takımı Fenerbahçe’yi Pieter Keizer ve Klaas Nuninga’nın golleri ile 0-2 mağlup ediyor.
© Tüm hakları saklıdır.