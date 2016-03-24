Hollandalı futbol efsanesi Cruyff hayatını kaybetti

Hollandalı futbol efsanesi Johan Cruyff, hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Cruyff, bugün sabah saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

2015 yılının Ekim ayında kanser olduğunu öğrenen Hollandalı efsane, “"İlk testlerin sonucu pozitif çıktı. Henüz bitmeyen bir maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlamış gibiyim” demişti.

Cruyff, Ajax ve Barcelona formalarıyla 1960'lı ve1970'li yıllara damgasını vurmuştu. Tarihteki en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen Hollandalı efsane, 'total futbol' akımının en önemli temsilcisi olarak biliniyor.

Cruyff, 1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda oynamayı, ülkedeki askeri darbede kaybedilen ya da öldürülen kişilerin annelerinin başlattığı "Plaza de Mayo Anneleri" eylemlerine destek olmak için reddetmişti.

Johan Cruyff kimdir?

1947 yılında doğdu. Futbola Ajax’ta başladı. Bu takımda 6 lig, 2 kupa ve 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1973’te Barcelona’ya, 1978’de Los Angeles Aztecs’e transfer olduktan sonra ülkesine döndü.

2 kez Avrupa’da "yılın futbolcusu" seçildi (1973-74). 1974 Dünya Kupası’nda takımının kaptanlığını yaptı. 51 kez milli olan Cruff, futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olarak Barcelona’da görev aldı. Aktif futbol yaşantısı sırasında, sarı saçları ve çalımları nedeniyle "Sarı Fare" lakabıyla bilinirdi.