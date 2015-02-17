Amerika’yı bulan Kolomb Yahudi miydi?

ABD’li akademisyen, Dil Profesörü Estelle Irizarry, ünlü kaşif Kristof Kolomb'un hatıralarında kullandığı Katalan dilinde, Ladino kökenli kelimelere dayanarak yaptığı araştırmada Kolomb’un Yahudi olarak doğmuş olabileceğini öne sürdü.

Şalom gazetesinde yer alan habere göre, Dil Uzmanı Irizarry söz konusu araştırmasını ‘Kristof Kolomb’un Hatıralarındaki DNA’ ismi altında bir kitap olarak yayınladı.

Kitapta Irizarry, Kolomb’un hatıralarının her satırında Yahudi olduğunu ifade eden gizli bir işaret bulunduğunu ifade ediyor.