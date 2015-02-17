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Kültür-Sanat

Amerika’yı bulan Kolomb Yahudi miydi?

İspanyol kaşif Kristof Kolomb’un sonradan Hıristiyan olmuş, gerçek kimliğini gizleyen bir Yahudi olduğu iddia edildi

17 Şubat 2015 11:18

ABD’li akademisyen, Dil Profesörü Estelle Irizarry, ünlü kaşif Kristof Kolomb'un hatıralarında kullandığı Katalan dilinde, Ladino kökenli kelimelere dayanarak yaptığı araştırmada Kolomb’un Yahudi  olarak doğmuş olabileceğini öne sürdü.

Şalom gazetesinde yer alan habere göre, Dil Uzmanı Irizarry söz konusu araştırmasını ‘Kristof Kolomb’un Hatıralarındaki DNA’ ismi altında bir kitap olarak yayınladı.

Kitapta Irizarry, Kolomb’un hatıralarının her satırında Yahudi olduğunu ifade eden gizli bir işaret bulunduğunu ifade ediyor.

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