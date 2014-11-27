Soma'dan Twitter'a, üç çocuktan Kolomb'a ABD basınında 'en iyi Erdoğan' açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Çünkü fıtratları farklıdır” ve “Feministler anneliği reddediyor” sözleri, dış basının ilgisini çekmeye devam ediyor. Global Post ve Voice of America siteleri, kadınlarla ilgili açıklamalarını fırsat bilip Erdoğan’ın son dönemdeki ‘tuhaf‘ açıklamalarını derledi.

Diken.com.tr'nin haberine göre, Global Post sez konusu haberine, “Tayyip Erdoğan’ın istediği olsa, ki umalım ki hiç olmaz, kadınlar evde oturacak, çok sayıda çocuk doğuracak ve eşlerine itaat edecek” diye başladı.

Erdoğan’ın ‘en çılgın şeyleri söyleme eğilimi’nden dem vuran Global Post, kadın-erkek eşitliğinin yanı sıra Gezi eylemleri ve yolsuzluk soruşturması sırasında sosyal medya hakkındaki açıklamalarını da hatırlatarak, ”Erdoğan’ın özgürlüğü farklı yorumladığı kesin” diye yazdı.



Global Post ve Voice of America'nın derlediği, Erdoğan'ın 'tuhaf' açıklamalar şunlar oldu:

'Müslüman denizciler Amerikan denizlerine ulaşmışlardır'

* Amerika kıtasının Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Aslında ondan yıllarca önce Müslüman denizciler Amerikan denizlerine ulaşmışlardır. Hatta Kolomb’un hatıralarında dağın tepesinde bir camiden bahsedilmektedir. Şimdi Kübalı kardeşlerimizle konuşuruz. O dağın tepesine bugün de bir cami yakışır, yeter ki müsaade etsinler.” (15 Kasım 2014)

'Twitter, mivitır, hepsinin kökünü kazıyacağız'

Bu Twitterlar falan var ya şimdi mahkeme kararı çıktı, Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der, hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü görecekler. (20 Mart 2013)

'Twitter, toplumların başbelasıdır'

Şu anda Twitter denilen bir bela var, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş belasıdır. (2 Haziran 2013)

'Gazeteci kılıklı bir militan çıkmış, edepsiz bir kadın'

Oradan da gazeteci kılıklı bir militan çıkmış, edepsiz bir kadın, ‘Müslüman ülkede bunu beklemek zor değil mi’ diyor. Haddini bil haddini. Eline vermişler bir kalem, gazete köşesinde yazıyorsun. Çıkarıyorlar seni işte böyle malum Doğan grubunun televizyonuna, oradan da saygısızca yüzde 99′u Müslüman olan bu halka hakaret ediyorsun. Karşılıklı oturmuşlar, hem seçmene hakaret ediyorlar hem Müslümanlara hakaret ediyorlar. (Gazeteci Amberin Zaman hakkında, 7 Ağustos 2014)

'Milleti Facebook’a yedirmeyiz'

Bu milleti Youtube’a Facebook’a yediremeyiz. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız. Kapatılmaları da dahil. (Yolsuzluk iddialarının internete saçılmasından sonra, 6 Mart 2014)

'Böyle bir Avrupa Birliği Parlamentosu’nu da tanımıyorum'

AB’de alınan kararı görüyorsunuz. Bunlar şaşırmış ya bunlarda vefa yok. Sizin bir kere böyle bir karar almaya hakkınız var mı ya? İngiltere’de neler oluyor, Fransa’da neler oluyor… Bunlara sessiz kalacaksın. Türkiye’de eylem yapılacak koruma görevi yapan güvenlik güçlerine karşı karar almaya yelteneceksiniz. Siz de anti demokratiksiniz. Başkalarının özgürlük alanlarına saldıranlara sahip çıkıyorsunuz. Benim özgürlük alanıma saldıranlara sahip çıkana ben karşıyım. Böyle bir Avrupa Birliği Parlamentosu’nu da tanımıyorum. (AB’nin Gezi eylemlerine verilen sert tepkiyi eleştirmesi üzerine, 17 Haziran 2013)

‘Allah’tan başka kimseden talimat almayız’

Biz sadece Allah’a hesap verir, ondan başka kimseden emir, talimat almayız. Ülkemin huzurunu bozmak isteyenlere sesleniyorum, kardeşlerim önce Taksim Gezi Parkında hala kalan var mı bilmiyorum. Bakın olay, bir yargı süreci içerisindedir. Yargı süreci içerisinde olan bu olayda hala orada durmanın bir anlamı yoktur.” (15 Haziran 2013)

‘Bir çocuk iflas, iki çocuk iflas’

Bir çocuk iflas, iki çocuk iflas, üç çocuk ancak yerinde saymak. Bizim dinamik genç bir nüfusa ihtiyacımız var. Dinamik ve genç nüfus buradan geçiyor, bunu halletmemiz lazım… Ben annelerin şahsında, özellikle ülkeme sesleniyorum: Bu hassasiyetimizi lütfen hafife almayalım, hafife almayın. Bunu dalga dalga yaygınlaştırmamız lazım. (2 Ocak 2014)

'Kömür ocaklarında olanları hiç olmaz diye yorumlamayalım'

Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarında, kömür ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. (Soma’daki maden faciasının ardından, 14 Mayıs 2014)

'Faiz lobisi kendine çeki düzen ver'

Faiz lobisi kendine çeki düzen ver. Yıllarca benim milletimin alın terini sömürdün. Bundan sonra sömüremeyeceksin. Borsada Tayyip Erdoğan’ın parası yok, çökersen sen çökeceksin. (6 Haziran 2013)