Amedspor kaptanı Semih Şentürk'ün asker selamına tepki gösterdi

Türkiye Kupası A grubunda Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan ve 90+5. dakikada yediği golle grubu 2. sırada tamamlayan Amedspor kaptanı Şehmuz Özer, 90+5. dakikada attığı golden sonra asker selamı veren Semih Şentürk'e tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Özer, ''Abdullah Avcı başta olmak üzere, yıllarca Süper Lig'de ve Milli takımda forma giyen Emre Belözoğlu ve Semih Şentürk'ü, yaptıkları çirkin hareketlerden dolayı kınıyoruz'' dedi

Özer, maçtan sonra attığı tweette şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Türk futbolu adına utanç verici bir gündü. Gerek saha içinde, gerek saha dışında... Özellikle şunu belirtmek isterim; Milli Takım hocalığını yapmış Abdullah Avcı başta olmak üzere, yıllarca Süper Lig'de ve Milli takımda forma giyen Emre Belözoğlu ve Semih Şentürk'ü, yaptıkları çirkin hareketlerden dolayı kınıyoruz"