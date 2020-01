Başakşehir'le oynayan Amedspor'un 36 taraftarı gözaltında

İstanbul'da Fatih Terim Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Başakşehir - Amedspor maçında gözaltına alınan yaklaşık 100 taraftarın bir çoğu 18 yaşından küçük olması sebebiyle serbest bırakılırken 30 taraftarın sağlık kontrolü için hastanelere sevk edildiği ve ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götüreleceği bildirildi. Ayrıca 6 çocuğun Başakşehir Emniyet'te gözaltında bulunduğu bildirildi

Taraftarların gözaltına alınma gerekçesi olarak İstiklal Marşı'na saygısızlık ve "Her yer Sur, her yer direniş" ve "Her yer Cizre, her yer direniş" sloganları gösterildi. Taraftarların aynı zaman da "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" sloganları attığı bildirildi.

Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Amedspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından deplasman takımının taraftarlarının uzun süre koridorda bekletildi ve Spor Şube tarafından 8 kamera ile her açıdan yüzlerinin fotoğrafı çekildi.

T24'e konuşan İstanbul Barosu'ndan avukat Bülent Çoban, "Gözaltına alınanların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapılacağı söylendi" dedi. Emniyet tarafından yapılan incelemelerin ardından 'örgüt üyeliği'nden de işlem yapılabileceği bildirildi.

Avukat Çoban, kendisinin telefon numarasının Amedspor'un internet sitesinde yayımlanmasının ardından bilinmeyen bir numara tarafından kendisinin arandığını ve tehdit edildiğini belirtti.