T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başakşehir'le oynayan Amedspor'un 36 taraftarı gözaltında

Emniyet tarafından yapılan incelemelerin ardından 'örgüt üyeliği'nden de işlem yapılabileceği bildirildi

29 Ocak 2016 02:42

Veysi Polat

İstanbul'da Fatih Terim Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Başakşehir - Amedspor maçında gözaltına alınan yaklaşık 100 taraftarın bir çoğu 18 yaşından küçük olması sebebiyle serbest bırakılırken 30 taraftarın sağlık kontrolü için hastanelere sevk edildiği ve ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götüreleceği bildirildi. Ayrıca 6 çocuğun Başakşehir Emniyet'te gözaltında bulunduğu bildirildi

Taraftarların gözaltına alınma gerekçesi olarak İstiklal Marşı'na saygısızlık ve "Her yer Sur, her yer direniş" ve "Her yer Cizre, her yer direniş" sloganları gösterildi. Taraftarların aynı zaman da "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" sloganları attığı bildirildi. 

Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Amedspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından deplasman takımının taraftarlarının uzun süre koridorda bekletildi ve Spor Şube tarafından 8 kamera ile her açıdan yüzlerinin fotoğrafı çekildi. 

T24'e konuşan İstanbul Barosu'ndan avukat Bülent Çoban, "Gözaltına alınanların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapılacağı söylendi" dedi. Emniyet tarafından yapılan incelemelerin ardından 'örgüt üyeliği'nden de işlem yapılabileceği bildirildi. 

Avukat Çoban, kendisinin telefon numarasının Amedspor'un internet sitesinde  yayımlanmasının ardından bilinmeyen bir numara tarafından kendisinin arandığını ve tehdit edildiğini belirtti.    

 

ETİKETLER

amedsportaraftargözaltıvatan

İlgili Haberler

Bursaspor - Amedspor maçı öncesinde ''PKK maçında takımı yalnız bırakmıyoruz'' çağrısı yapıldı

''Ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırmaya gelsin herkes Bursa'nın gücünü görsün''

Amedspor: Taraftarlarımızı dövüp gözaltına aldılar; futbol savaş alanı değildir!

"Başakşehir'e yakışmayan bir tutum"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24