Amedspor taraftarı, Bursaspor maçına alınmayacak!

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu'nda Amedspor taraftarlarının maça alınmaması yönünde karar verildi.

Radikal'in haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bursapor'un, 31 Ocak Pazar günü sahasında Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Amed Sportif ile oynayacağı maça konuk takım taraftarının alınmaması kararlaştırıldı.

Bursa İl Güvenlik Kurulu ve Bursaspor ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın Pazartesi günü gündüz oynanması talebinde bulundu. Bu konudaki kararın TFF tarafından verileceği bildirildi.

Medipol Başakşehir- Amedspor maçının ardından yaklaşık 100 konuk takım taraftarı, yapılan tezahüratlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı