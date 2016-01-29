T24 LogoT24 Logo
Spor

Amedspor taraftarı, Bursaspor maçına alınmayacak!

Medipol Başakşehir- Amedspor maçının ardından yaklaşık 100 konuk takım taraftarı, yapılan tezahüratlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı

29 Ocak 2016 13:54

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu'nda Amedspor taraftarlarının maça alınmaması yönünde karar verildi.

Radikal'in haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bursapor'un, 31 Ocak Pazar günü sahasında Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Amed Sportif ile oynayacağı maça konuk takım taraftarının alınmaması kararlaştırıldı.

Bursa İl Güvenlik Kurulu ve Bursaspor ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın Pazartesi günü gündüz oynanması talebinde bulundu. Bu konudaki kararın TFF tarafından verileceği bildirildi.

 

Medipol Başakşehir- Amedspor maçının ardından yaklaşık 100 konuk takım taraftarı, yapılan tezahüratlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı

ETİKETLER

amedsporbursaspormedipol başakşehirmaçtaraftaralınmayacakstat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24