T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altın Portakal sahnesinde Kobanê'ye destek eylemi

Altın Portakal Film Festivali'nde, yönetmenliğini Murat Eroğlu'nun yaptığı 'Şafakla Dönenler' filminin ekibi sahneden Kobanê'ye destek verdi

13 Ekim 2014 19:45

Altın Portakal Film Festivali'nde dün akşam yönetmenliğini Murat Eroğlu'nun yaptığı 'Şafakla Dönenler' filminin ekibi sahneye Kobanê tişörtleriyle çıktı. Film öncesi Kobanê'ye destek eyleminde bulunmak için sahneye tişörtlerle çıkan ekip, film sonrası sahnede soru cevap bölümünde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye filmin ekibinden başrol oyuncusu Mehmet Ünal ve filmin Sanat Yönetmeni Şiyar Şerif Akyapı katıldı.

 

'Dünyanın gözü önünde bir halk katliamla karşı karşıya kalmaktadır'

 

ANF'de yer alan habere göre, ilk olarak söz alan oyuncu Mehmet Ünal, "Ortadoğu'da bir savaş yaşanmaktadır. Bu savaşta her gün insanlar ölmektedir. Son zamanlarda ise Kürtler bu savaşın ortasında yapayalnız kalmışlardır. Özelikle Kobanê'de yaşananlar bir insanlık trajedisidir. Tüm dünyanın gözü önünde bir halk katliamla karşı karşıya kalmakta ve çetelere karşı yok olma mücadelesi vermektedir" dedi. Biz sanatçılar olarak bu olaya sessiz kalamayız derhal Kobanê'ye gerekli tüm yardımların yapılması gerekiyor diyen Ünal, "Bunun için tüm dünya kamuoyunun harekete geçmesi gerekiyor aksi takdirde her şey için çok geç olabilir. Bu ülkenin aydını, sanatçısı her zaman ezilenin, ötekileştirilenin yanında olmalıdır. Bu katliama sesiz kalınması halinde ise bu ülkede başta aydın ve sanatçı kimliğinin yeniden tartışılması ve tanımlaması gerekmektedir" açıklamalarında bulundu. Mehmet Ünal'n konuşması salondan büyük alkış aldı.

 

 

ETİKETLER

altın portakal film festivalikobane destekoyuncularşafakla dönenlerfilm ekibimehmet ünal

İlgili Haberler

Altın Portakal'da konserler ve kortej yürüyüşü iptal edildi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle festival kapsamındaki kortej, konser ve parti gibi yan etkinlikleri iptal edildi

51. Altın Portakal Film Festivali başladı

Konser veya eğlence düzenlenmeyen açılışta, kısa film kategorisi ile yabancı film kategorisindeki filmler tanıtıldı

Altın Portakal'da ödüller sansürle mücadeleye gidecek

51. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan yönetmenler, sansüre karşı bir bildiri hazırladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24