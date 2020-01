Altın Portakal sahnesinde Kobanê'ye destek eylemi

Altın Portakal Film Festivali'nde dün akşam yönetmenliğini Murat Eroğlu'nun yaptığı 'Şafakla Dönenler' filminin ekibi sahneye Kobanê tişörtleriyle çıktı. Film öncesi Kobanê'ye destek eyleminde bulunmak için sahneye tişörtlerle çıkan ekip, film sonrası sahnede soru cevap bölümünde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye filmin ekibinden başrol oyuncusu Mehmet Ünal ve filmin Sanat Yönetmeni Şiyar Şerif Akyapı katıldı.

'Dünyanın gözü önünde bir halk katliamla karşı karşıya kalmaktadır'

ANF'de yer alan habere göre, ilk olarak söz alan oyuncu Mehmet Ünal, "Ortadoğu'da bir savaş yaşanmaktadır. Bu savaşta her gün insanlar ölmektedir. Son zamanlarda ise Kürtler bu savaşın ortasında yapayalnız kalmışlardır. Özelikle Kobanê'de yaşananlar bir insanlık trajedisidir. Tüm dünyanın gözü önünde bir halk katliamla karşı karşıya kalmakta ve çetelere karşı yok olma mücadelesi vermektedir" dedi. Biz sanatçılar olarak bu olaya sessiz kalamayız derhal Kobanê'ye gerekli tüm yardımların yapılması gerekiyor diyen Ünal, "Bunun için tüm dünya kamuoyunun harekete geçmesi gerekiyor aksi takdirde her şey için çok geç olabilir. Bu ülkenin aydını, sanatçısı her zaman ezilenin, ötekileştirilenin yanında olmalıdır. Bu katliama sesiz kalınması halinde ise bu ülkede başta aydın ve sanatçı kimliğinin yeniden tartışılması ve tanımlaması gerekmektedir" açıklamalarında bulundu. Mehmet Ünal'n konuşması salondan büyük alkış aldı.