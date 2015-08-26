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Politika

Altan Tan'dan 'bakanlık' açıklaması

Tan: Bizim için 80 milletvekilimizin hepsi aynıdır

26 Ağustos 2015 15:22

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacak seçim hükümetinde yer alacak HDP’li bakanlarla ilgili birçok isim konuşuluyor. 

AKP kulislerini takip eden Ankara muhabirlerinin haberlerinde şimdiye kadar Celal Doğan, Sırrı Süreyya Önder, Leyla Zana, Mithat Sancar, Ayhan Bilgen, Mahmut Celadet Gaydalı isimleri ortaya atılırken bugün de Altan Tan ve bir diğer Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş isimleri gündeme atıldı. 

 

80 milletvekilinin hepsi aynı

 

Radikal'in haberine göre, Tan ve diğer anılan isimlerden bazıları için ‘muhafazakâr’ olmaları nedeniyle Davutoğlu tarafından tercih edilebilecekleri de ifade ediliyor.

Tan, bahsi geçen isimler ve ‘muhafazarlık’ tercihiyle ilgili bir bilgileri olmadığını belirterek, “Biz isimlerin parti yönetimine danışılarak belirlenmesinin siyasi nezaket gereği olacağını hep söyledik. Ancak Davutoğlu da isimleri kendisi belirlemekte ısrarlı. HDP MYK’nın da bu durum karşısında aldığı bir karar var. Bizim için 80 milletvekilimizin hepsi aynıdır. Kendilerine teklif gelecek isimler de bu çerçevede hareket edecek" dedi. 

Tan eğer bakan olursa nasıl bir öncelikler sıralaması yapacağı konusunda ise, “Adı üzerinde seçim hükümeti ve önceliği de seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması olacak. Bunun dışındaki konularda ise partimizin genel ilkeleri bellidir” şeklinde konuştu. 

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