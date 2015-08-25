HDP'den 80 milletvekiline talimat: Bakanlık teklifi gelirse kabul edin

Seçim hükümeti oluşturulması süreci başlarken gözler, HDP'den bakan olacak isimlere çevrildi. HDP MYK'da konu tartışılırken Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, teklif yapılması ihtimaline karşı 80 milletvekiline kabul etmeleri için tam yetki verdi.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, parti kararı tek tek aranarak milletvekillerine iletildi. Bu kapsamda, milletvekilleri teklif gelmesi halinde, "Eş başkanlarımızın ve partimizin kararıdır, kabul ediyorum" diyecek.

Bu kapsamda HDP'den hükümete verilecek üç bakanla ilgili kulislere daha önce yansıyan isimler öne çıktı. Gaziantep Milletvekili Celal Doğan ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın kurulacak seçim hükümetinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. İki isme Davutoğlu tarafından dolaylı teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Üçüncü isimde henüz netleşme yaşanmazken HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Leyla Zana'nın adı öne çıktı. Ancak Davutoğlu'nun, çatışmalı sürecin sona ermesinde aktif görev alacak birikime sahip uyum içinde çalışabileceği bir isim arayışında olduğu, bu kapsamda bugün belirlediği ismi HDP'ye ileteceği öğrenildi.

Seçim hükümetinde bakan olacak HDP'li isimlerin, çatışmalı sürecin sona ermesinde önemli rol alacak isimlerden oluşması bekleniyor. Davutoğlu'nun, önümüzdeki süreçte, İmralı ile yeni bir diyalog başlatılması ihtimaline karşı HDP'nin hükümete vereceği bakanlarla temasa geçebileceği belirtiliyor.