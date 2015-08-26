3 dönemlikler seçim hükümetinde yer almayacak; işte bakanlık için kulislerde konuşulan isimler

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, "3 dönemlik olan 7-8 kişi var mevcut kabinede. Onlar görev almayacak. Bu kesin. Milletvekili olmayanlar, Ali Babacan, benim konumumda olan, Bülent Arınç, Çalışma ve Tarım Bakanlarımız... 3 dönemlik ve milletvekili olmayanlar bu kabinede yer almayacaklar. Bunlar ayrılacaklar, diğerlerine görev verip vermemek Başbakanımızın takdiri" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na Geçici Seçim Hükümeti’ni kurma görevini vermesinin ardından, yeni kabinede yer alacak isimler tartışılmaya başlandı. AKP’de yapılan toplantılarda, öneri götürülecek isimler kadar hükümette AKP’yi temsil edecek 11 ismin kimlerden ve nasıl oluşturulacağı da değerlendirildi. AKP, bu hükümette, ‘bakanlardan çok’, ‘hangi bakanlıkların kendisinde kalması gerektiğine’ kafa yoruyor. Etkili ve icracı bakanlıklar HDP’ye ve bağımsızlara verilmeyecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bu 11 bakanlığın, ‘Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda ve Tarım, ile Kalkınma’ olacağı, bir başbakan ve iki başbakan yardımcılığı ile AK’nin sahadaki ‘11’ini’ oluşturulacağı ifade ediliyor. Bu bakanlıkların icraatları, seçimde partinin ‘vaatlerine’ dönüşecek.

3 dönemlikler yok

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, 3 dönemliklerin kabinede yer almayacaklarını belirtti. Atalay, A Haber'de şunları söyledi:

"3 dönemlik olan 7-8 kişi var mevcut kabinede. Onlar görev almayacak. Bu kesin. Milletvekili olmayanlar, Ali Babacan, benim konumumda olan, Bülent Arınç, Çalışma ve Tarım Bakanlarımız... 3 dönemlik ve milletvekili olmayanlar bu kabinede yer almayacaklar. Bunlar ayrılacaklar, diğerlerine görev verip vermemek Başbakanımızın takdiri.

Bülent Tanla-Tarhan Erdem

AKP kadrosundan seçim hükümetinde yer alacak olası isimlerin Ahmet Davutoğlu, Volkan Bozkır, Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu, Ayşenur İslam, Nihat Zeybekci, Cevdet Yılmaz, Lütfi Elvan ve Fikri Işık gibi isimlerin olacağı iddia ediliyor. Yalçın Akdoğan’ın da başbakan yardımcılığı görevini sürdürebileceği öne sürülüyor.

Hükümete girecek bağımsız bakanlar, yasa gereği bir sonraki seçimlerde aday olamayacaklar. Siyasette gelecek beklentisi olan isimler, iki aylık bakanlığı kabul etmeyecek. Davutoğlu’nun muhalefet partilerinin milletvekillerine yaptıkları teklifin geri çevrilmesi durumunda görev; müsteşarlar, bürokratlar, öğretim üyesi ve siyasetten elini çeken eski milletvekillerine kalacak. CHP’ye yakın isim olarak bakanlık teklif edilebilecek isimler arasında eski bakanlar Hikmet Sami Türk ve Şükrü Sina Gürel’in adı geçiyor. Zayıf bir ihtimal olarak Bülent Tanla ve Tarhan Erdem adını telaffuz edenler de var.

MHP'li akademisyenler

MHP’ye yakın isim olarak ise akademisyenlerde yoğunlaşıldığı, özellikle Gazi Üniversitesi’nden bazı öğretim üyeleriyle ilgili çalışma yapıldığı ifade ediliyor. HDP’nin muhafazakâr isimlerine teklif götürülmesi seçeneği de gündeme geldi. Muhafazakâr isimler olarak Altan Tan ile müftü kökenli Diyarbakır milletvekili Nimetulluh Erdoğmuş’un adı öne çıkarken, Mahmut Celadet Gaydalı ile seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Celal Doğan’dan da söz ediliyor.

24 saat süre

Davutoğlu, Geçici Seçim Hükümeti’nde yer almasını isteyeceği partili bakanlara bugün teklif götürecek. Davutoğlu, ret yanıtı vermelerine karşın CHP ve MHP’li, isimlerin yanı sıra HDP ve AKP’li isimlere de yeni hükümette yer alması için aynı anda teklif gönderecek. Davutoğlu, bakan olmalarını istediği kişilere olumlu ya da olumsuz yanıt vermeleri için 24 saat süre tanıyacak. Olumsuz yanıt verenlerin yerine 24 saat sonra bağımsız isimlere öneride bulunacak.