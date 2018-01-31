"Alpu Ovası'nın tarım dışı kullanımına onay verenler, Eskişehir'e ihanet etti”

Eskişehir’de yer alan birinci sınıf tarım arazilerinin yüzde 40’ının yer aldığı Alpu Ovası’nın tarım dışı kullanımına onay veren bürokratların kente ihanet ettiğini belirten CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, "Onlar daha sonra başka illere tayinle atanacak. Santralin çevreye ve halka vereceği zarar ise Eskişehir’in olacak” dedi.

Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından biri olan Alpu Ovası’nda yapılması planlanan termik santral, kent sakinlerinin tepkisini çekmişti. CHP’li Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı merkez belediyelerinin de karşı çıktığı proje tartışılırken, 'Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılmış ve değişikliğin ardından Eskişehir Valiliği’nde toplanan Toprak Koruma Kurulu’nda, Alpu Ovası’nın ‘birinci derece tarım arazisi kapsamından çıkarılması’, 3 ret oyuna karşı 6 evet oyuyla kabul edilmişti. Verimli tarım arazisine termik yapımının da önünü açan oylamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA “hayır” oyu kullanmıştı.

"Avantajı olmadığı gibi verdiği zarar Eskişehir kent merkezindeki halkı doğrudan etkileyecek"

Oylamayı BirGün’den Burak Abatay’a değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Yüksel, şunları söyledi:

"Alpu’da da çok küçük bir nüfus var. Eskişehir’e de uzak bir yer. Ulaştırma Bakanlığı’na bu hususta bir soru önergesi verdim. Soru önergesinde yapılması planlanan termik santralın nerede yapılacağını sordum. Bana verilen yanıtta ise Tepebaşı cevabını aldım. Alpu’ya yakın bir yerde ancak Tepebaşı bölgesine yapılacak santral. Bununla beraber santralın maden verimliliği bir hayli düşük. Linyit kömürü de enerjisi az ve külü çok olan bir maden. Avantajı olmadığı gibi çevreye verdiği zarar Eskişehir kent merkezindeki halkı doğrudan etkileyecek. Ve rezervin bittiği noktada ise santraldaki elektrik üretimi ithal kömürle yapılacak. Bu santralın Tepebaşı’na yapılmasının akla mantığa sığa hiçbir yanı yok.

"Oylamada oy kullananların tamamı bürokrat. Eskişehirli olmadıkları gibi bu göreve de tayinle gelmiş kişiler. Onlar daha sonra başka illere tayinle atanacak. Santralin çevreye ve halka vereceği zarar ise Eskişehir’in olacak. Dolayısıyla oylamada ‘evet’ oyu kullanan bütün bürokratlar ve bu karara zemin hazırlayan AKP’liler Eskişehir’e ihanet etmiştir."