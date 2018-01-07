Eskişehir'de anne ve çocuklar termik santrale karşı ‘sevgi zinciri' oluşturacak

Ülkenin en büyük ve en verimli tarım arazilerinden biri olan Alpu Ovası’na yapılması planlanan termik santrale karşı çıkan Eskişehirli anneler, çocuklarıyla birlikte ‘sevgi zinciri’ oluşturacak.

Kent merkezindeki Adalar semtinde, Porsuk Çayı’nın kenarında gerçekleştirilecek eylemde, “Eskişehir’de havamızı bozma, Eskişehir kanser olmayacak, Eskişehir kıymetlidir” loganlarıyla ‘Anne-Çocuk Sevgi Zinciri’ oluşturulacak. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de kişisel Twitter hesabından duyurduğu etkinlik, 29 Ocak saat 19.00’da gerçekleştirilecek.