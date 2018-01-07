Yaşam
Eskişehir Büyükşehir Belediye'sinden 9-12 yaş arası çocuklara hafta sonu sürprizi
“Diyanet evliliğin, Büyükerşen bilimin yolunu açıyor”
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü’nde, "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir” ifadelerinin yer almasının ardından başlayan tartışmaya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de farklı bir bakış açısıyla katıldı.
“Diyanet evliliğin, (Yılmaz) Büyükerşen bilimin yolunu açıyor” sloganını kullanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 9-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar için kentteki Masal Şatosu, Hayvanat Bahçesi ve Bilim-Deney Merkezi’ni 6-7 Ocak tarihlerinde ücretsiz yaptı.
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