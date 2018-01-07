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Yaşam

Eskişehir Büyükşehir Belediye'sinden 9-12 yaş arası çocuklara hafta sonu sürprizi

“Diyanet evliliğin, Büyükerşen bilimin yolunu açıyor”

07 Ocak 2018 16:02

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü’nde, "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir” ifadelerinin yer almasının ardından başlayan tartışmaya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de farklı bir bakış açısıyla katıldı. 

“Diyanet evliliğin, (Yılmaz) Büyükerşen bilimin yolunu açıyor” sloganını kullanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 9-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar için kentteki Masal Şatosu, Hayvanat Bahçesi ve Bilim-Deney Merkezi’ni 6-7 Ocak tarihlerinde ücretsiz yaptı. 

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