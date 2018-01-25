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CHP'li Çakırözer: Nedir bu Eskişehir'den istediğiniz?

Eskişehir Milletvekili Çakırözer, 'Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına dair Yönetmelik'te yapılan değişikliğe tepki gösterdi

25 Ocak 2018 21:36

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,  'Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına dair Yönetmelik'in dün Resmi Gazete'de yer alan kararla değiştirilmesine tepki gösterdi. Eskişehir’de toplanan 'Toprak Koruma Kurulu' kararı sonrasında Alpu Ovası’nın tarım dışı kullanımının önünü açmak için yeterli çoğunluğun sağlanamamasının ardından yönetmeliğin değiştirildiğine dikkat çeken Çakırözer, “Nedir bu Eskişehir’den istediğiniz? Neden Eskişehir”in toprağını, havasını suyunu zehirlemek için çabalıyorsunuz?” diye sordu.

Yönetmelik değişikliğinin Eskişehir’in yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında verimli toprakların tarım dışı kullanımının yolunu açacağını belirten Çakırözer, “Bu yönetmelik değişikliğiyle toprak korunmaz, yağmalanır. Keşke kurulun ismini de değiştirip Toprak Yağmalama ve Talan Kurulu yapsaydılar. Biz kendilerini ve yavrularının geleceğini düşünen her görüşten yurttaşımızla birlikte bu talana, bu yağmaya sonuna kadar direneceğiz” dedi.

"Halkın sesini dinlemek yerine çözümü yönetmeliği değiştirmekte buldular"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Toprak Koruma Kurullarının üçte iki çoğunlukla karar alması kuralını basit çoğunluğa indirgeyerek tarım arazilerinin başka amaçlarla kullanımının yolunu açan kararı sonrasında basın açıklaması yapan Çakırözer şu değerlendirmeleri yaptı:

- Yönetmeliğin Eskişehir’de toplanan Toprak Koruma Kurulu kararları sonrasında değiştirildiği anlaşılıyor. Büyükşehir Belediyemize, ziraat odalarımıza, ziraat mühendislerimize ve TEMA’yı termik santrale ikna edemeyince üçte iki çoğunluğu bulamadılar. Halkın sesini dinlemek yerine çözümü yönetmeliği değiştirmekte buldular. Şimdi sormak isterim Tarım Bakanına ve AKP hükümetine: Nedir bu Eskişehir’den istediğiniz? Niye bu şehrin havasını, suyunu toprağını zehirleme konusunda bu ısrarınız?

- Bu yönetmelik değişikliğiyle toprak korunmaz, yağmalanır. Sadece Eskişehir’de değil, Bursa’da Konya’da, Çukurova’da Türkiye’nin dört bir yanında verimli araziler yağmalanacak. Keşke kurulun ismini de değiştirip Toprak Yağmalama ve Talan Kurulu yapsaydılar. Biz kendilerini ve yavrularının geleceğini düşünen her görüşten yurttaşımızla birlikte bu talana, bu yağmaya sonuna kadar direneceğiz.

"Yönetmelik hayata geçince üretim düşecek, meralar yok olacak, hayvancılık bitecek"

- Tarım Bakın Sayın Eşref Fakıbaba daha geçtiğimiz hafta Samsun’da ‘25 yıl sonra silah değil gıda konuşulacak. Bir ülke gıda üretemez, dışarıdan alırsa bağımsızlığını sağlayamamıştır’ diyordu. Buradan Sayın Fakıbaba’ya soruyorum: Verimli topraklarımızın yağmalanmasını bu yönetmelikle kolaylaştırarak mı gıda üretimini sağlayacaksınız? Bir an önce bu yanlış yoldan dönün.

- Bu yönetmelik hayata geçince tarımsal alanlarımız azalmakla kalmayacak, üretim düşecek, meralar yok olacak, hayvancılık bitecek. Tarım alanları azaldıkça, Türkiye daha az üretecek. Ülkemiz aç kalacak. Buğdayı, arpayı, hayvansal ürünleri daha çok ithal edeceğiz. Daha çok çiftçi kente göç edecek, işsizlik daha da artacak.

ETİKETLER

Tarım Arazilerinin KorunmasıKullanılması ve Planlanmasına dair YönetmelikUtku Çakırözertarım arazisi

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