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Çevre

Eskişehir'de kömürlü termik santrale karşı insan zinciri

Eskişehir'de Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santrali protesto edildi

30 Ocak 2018 01:07

Eskişehir'de aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in de bulunduğu çok sayıda kişi el ele tutuşup zincir oluşturarak, Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santrali protesto etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine bir araya gelen kalabalık İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda bir araya geldi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt'un da aralarında bulunduğu kalabalık, ağızlarına ameliyathane maskesi takıp ele ele tutuştu. Porsuk Çayı kıyısında ve köprü üzerinde zincir oluşturan kalabalık Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı oldukları belirtti.

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, "Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir'in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık alkış temposu tutup daha sonra dağıldı.

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