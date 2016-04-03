Alparslan Çelik 'Rus pilotu öldürmek'ten suçlanabilir

İzmir'de bir restoranda Kalaşnikof silahla gözaltına alınan Alparslan Çelik dün sevk edildiği adliyeden Emniyete geri gönderildi. Çelik'in işlemleri, bu kez Cinayet Bürosu’nda değil, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde yapılıyor. Avukatlarının, beraberindeki 13 kişiyle birlikte "maddi yardım çalışması yaptıkları sırada" gözaltına alındığını açıkladığı Çelik'e Rus pilotu öldürmekten dolayı da suçlama yöneltileceği ileri sürüldü. Çelik, Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunu öldürdüğünü açıklamıştı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Taylan Yıldırım’ın haberine göre, Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının Suriye topraklarına paraşütle atlayan pilotuna ateş açıldığını ve ölü ele geçirildiğini söylenen Alparslan Çelik ile yanındaki 13 kişinin çarşamba günü gözaltına alındıkları İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Alparslan Çelik hakkında Rus pilotun öldürülmesinden dolayı uluslararası yasalar çerçevesinde cinayet suçlamasından da işlem yapılacağı ileri sürülürken, avukatı Naci Tataç da pilot öldürülmesi olayı ile ilgili yarın serbest kalırsa müvekkilinin, tutuklanırsa kendisinin açıklama yapacağını söyledi.

Geceyi Organize Şube geçirdi

İzmir'in Hatay semtindeki bir restoranda 30 Mart çarşamba akşamı silahlı kişiler bulunduğu ihbarı alan Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla, aralarında Alparslan Çelik ile Serkan Kurtuluş'un da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı. İki gün gözaltında tutulan Alpaslan Çelik ve diğer şüpheliler dün adliyeye gönderildi. Ancak ifadeleri alınmayan şüpheliler, savcının talimatıyla soruşturmanın detaylı yapılabilmesi için bu kez Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Geceyi, Organize Şube'de geçiren Alpaslan Çelik ve yanındakilerin ifade işlemlerine de bugün öğlen saatlerinde başlandı.

İfadesi henüz alınmadı

İfadesi henüz alınmayan Alpaslan Çelik hakkında, Rusya'ya ait uçağın düşürülmesinden sonra yaptığı açıklamalardan dolayı da, işlem yapılacağı ileri sürüldü.

Savcılık Rus pilotu soracak

Buna göre bu açıklamaları delil sayacak olan savcılığın, Rus pilotun öldürülmesinden dolayı uluslararası yasalar çerçevesinde cinayet suçlamasından işlem yapılmasını isteyeceği belirtildi. Emniyet kaynakları bu konuda açıklama yapmayacaklarını, savcılık talimatlarına göre hareket edeceklerini aktardı.

Avukat: Henüz bir suçlama yok

Alpaslan Çelik'in avukatı Naci Tataç, bugün şüphelilerin sorgularına başlandığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek görüşme yaptı. Avukat Naci Tataç, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avukat Naci Tataç, Rus pilotun öldürülmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, müvekkiline soru yöneltildiğini ancak buna cevap vermediklerini, henüz böyle bir suçlamada bulunulmadığını, söyledi.

Savcılık ifadeyi almadan Emniyet Müdürlüğü’ne geri göndermiş

Adliyeye gönderilen bir kişinin, savcılıkça ifadesi alınmadan tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmesinin hukuken pek rastlanan bir durum olmadığını vurgulayan Naci Tataç, müvekkili Alpaslan Çelik'in, kendisine Rus pilotun öldürülmesiyle ilgili soruları yanıtlamamasını, gerekli açıklamayı kendisinin yapacağını söylediğini aktardı.

Naci Tataç, şunları söyledi:

"İfadeler tamamlandıktan sonra muhtemelen yarın adliyeye sevk edilecekler. Müvekkilimin talimatı doğrultusunda, sadece gözaltı işleminin devam ettiğini söyleyebilirim. Ama yarın serbest kalırsa Rus pilotla ilgili sorulara kendisi ama tutuklanması durumunda kendisi açıklama yapamazsa ben avukatı olarak yapacağım. Ama bunun için yarınki adliye sürecini bekleyeceğiz."