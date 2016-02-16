Ertuğrul Günay: Türkiye, Rus pilotu öldüren kişiyi cezalandırmalı

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Rus Su-24 uçağının pilotunu vuran kişinin cezalandırılması gerektiğini “Türkiye, bu kişiyi yakalamalı ve eğer suçu ispatlanırsa, cezalandırmalı” sözleriyle belirtti.

Sputnik’in haberine göre, Günay "Türkiye'ye göre, Rusya, sınırlarını ihlal etti ve tehditlere verilen tepki kuralları çerçevesinde uçak vuruldu. Ancak uçak düşerken, iki pilot da kendilerini uçaktan fırlattı, biri sağ kurtuldu, diğerini ise öldürdüler. Bir Türk vatandaşı, Rus pilotu kendisinin öldürdüğünü açıkladı. Türkiye, bu kişiyi yakalamalı ve eğer suçu ispatlanırsa, cezalandırmalı. Bu, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla görüşmelerin başlaması için bir şans olacak” ifadelerini kullandı.

Krizin çözülmesi için ise diplomatlara büyük iş düştüğünü vurgulayan Günay, şu ifadeleri kullandı: "Suriye'de bizim çıkarlarımız var. Ama ABD, Ortadoğu'da ne yapıyor? Biz diyoruz ki: Rusya burada ne yapıyor? Rusya, Suriye'ye ABD'den daha yakın, aynı coğrafya içindeler. Türkiye'de herkesin kendi çıkarları var. Türkiye sınırlarını güvene almak zorunda. Bu krizi çözmek, diplomatların görevidir. Diplomasi, en zor şartlarda bir yol bulmaktır. Türkiye ve Rusya'nın Suriye yüzünden bilek güreşine girişmiş olmaları inanılmaz bir adaletsizliktir. Bu yüzden bu sorunu çözmeliyiz."

Diğer taraftan Ertuğrul Günay, komşularla yaşanan sorunlar nedeniyle bugün Türk turizminin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Suruç, Ankara ve İstanbul'daki saldırıların yabancı turistlerin gözündeki Türkiye imajını zedelediğini belirten Günay, "Şu anda Türkiye'deki gerilim ve Suriye ile ilişkiler çok kötü. Rusya ve İran ile ilişkiler de bozuldu. Birkaç yıl önce ‘komşularla sıfır problem' derken, bugün bütün komşularımızla sorun yaşıyoruz. Yabancı turistler böyle bir ülkeye gelmez. Bu açıdan ciddi bir kriz söz konusu. 2016 yılı Türkiye'deki turizm sektörü için son 20 yıl içindeki en zorlu yıl olacak" ifadelerini kullandı.