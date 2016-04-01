Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik adliyede

İzmir'de biri Kalaşnikof çok sayıda silahla bir restoranda gözaltına alınan Alparslan Çelik ve beraberindeki 14 kişi siyah camlı araçlarla adliyeye getirildi. Savcı, Çelik'e Rus pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamalarını sordu. Avukatları soruşturmanın uluslararası bir bağlantısı olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtirken, müvekkillerinin "Türkmendağı'nda ölen ve yaralananlara maddi destek çalışması yürütürken" gözaltına alındığını söyledi.

Sur uçağının düşürülmesinden sonra Alparslan Çelik'in ifadeleri şöyle:

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Suriye'deki iç savaşa, Türkmendağı bölgesinde bir grupla birlikte katılan ve Suriye ordusuna karşı savaşan Alparslan Çelik, Türkiye'nin Rusya uçağını düşürmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Çelik, Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunu kendisinin öldürdüğünü açıklamıştı. Çelik, beraberindeki 14 kişiyle birlikte dün İzmir'deki bir restoranda gözaltına alındı. Bir ihbar üzerine Çelik'i ve beraberindekileri gözaltına alan polisin yaptığı aramada da 1 Kalaşnikof marka tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği açıklandı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Çelik ve diğer şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Polis şüphelilerin adliyeye getirilişinde görüntü alınmaması için yoğun önlem aldı. Çelik ve diğer şüpheliler, siyah camlı araçlarla adliyeye getirildi ve mahkum giriş kapısından içeri sokuldu. Adliye önünde de bir grup Çelik ve arkadaşlarına destek gösterisi yaptı.