T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik adliyede

Savcı, Çelik'e Rus pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamalarını sordu

01 Nisan 2016 20:48

İzmir'de biri Kalaşnikof çok sayıda silahla bir restoranda gözaltına alınan Alparslan Çelik ve beraberindeki 14 kişi siyah camlı araçlarla adliyeye getirildi. Savcı, Çelik'e Rus pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamalarını sordu. Avukatları soruşturmanın uluslararası bir bağlantısı olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtirken, müvekkillerinin "Türkmendağı'nda ölen ve yaralananlara maddi destek çalışması yürütürken" gözaltına alındığını söyledi.

Sur uçağının düşürülmesinden sonra Alparslan Çelik'in ifadeleri şöyle: 

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Suriye'deki iç savaşa, Türkmendağı bölgesinde bir grupla birlikte katılan ve Suriye ordusuna karşı savaşan Alparslan Çelik, Türkiye'nin Rusya uçağını düşürmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Çelik, Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunu kendisinin öldürdüğünü açıklamıştı. Çelik, beraberindeki 14 kişiyle birlikte dün İzmir'deki bir restoranda gözaltına alındı. Bir ihbar üzerine Çelik'i ve beraberindekileri gözaltına alan polisin yaptığı aramada da 1 Kalaşnikof marka tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği açıklandı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Çelik ve diğer şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Polis şüphelilerin adliyeye getirilişinde görüntü alınmaması için yoğun önlem aldı. Çelik ve diğer şüpheliler, siyah camlı araçlarla adliyeye getirildi ve mahkum giriş kapısından içeri sokuldu. Adliye önünde de bir grup Çelik ve arkadaşlarına destek gösterisi yaptı.

ETİKETLER

alparslan çelik haber rusya suriye adliye sorgu pilot

İlgili Haberler

Rus pilotu öldüren Türkmen komutan: Son damla kan akana kadar mücadelemiz sürecek

Rus istihbaratının aradığı Türkmen komutan Rusya'ya meydan okudu

Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik gözaltına alındı

Çelik'in Türkiye tarafından düşürülen Rus uçağındaki pilotu öldürdüğü iddia edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24