Rus pilotu öldüren Türkmen komutan: Son damla kan akana kadar mücadelemiz sürecek

Düşürülen Rus uçağından atlayan pilotu öldüren ve Rus istihabaratı tarafından aranan cihatçı grubun komutanı Alparslan Çelik, "Kesinlikle korkum yok, mücadelemize son damla kanımız akana kadar devam edeceğiz" diyerek Rusya'ya meydan okudu.

DHA'ya konuşan Çelik; "Ben Türkmen Dağı'na Allah'a iman ederek çıktım. Canımızı Allah verdi, Allah alır, bu imanla orada mücadele ediyoruz. Böyle bir korkum kesinlikle yok, mücadelemize son damla kanımız akana kadar devam edeceğiz" dedi.



Suriye Bayırbucak'taki Türkmen Dağı'nda savaşırken, düşürülen Rus savaş uçağından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü söylenen Türkmen Dağı 2'nci Sahil Tümeni Komutanı Alparslan Çelik, Bayırbucak'ta neredeyse tüm köylerin Rusların kontrolüne girdiğini söyledi. Türkmenler Rus bombardımanı altında ezilirken Türkiye'nin sessiz kaldığını ileri süren Alparslan Çelik, şunları söyledi:



"Türkmen Dağı geçmişte atalarımızdan bize kalan yadigar topraklar bugün Rus bombardımanı altında ezilirken sivil halk, Türk milletinin ve Türk Devleti'nin sessiz kalması oradaki insanların Türkiye'ye olan güvenini zedeliyor. Bugün Bayırbucak'ta çoğu nokta Rus bombardımanları altında boşaltıldı. Tüm köylerimiz neredeyse Rusların eline geçti. Burada Esad demiyorum özellikle, Ruslar çünkü tamamen sahaya hakim, şu an sınır köylerimiz haricinde köylerin hepsi rejim kontrolüne geçti. Ve sınır köylerimiz de Türkiye'nin tel örgülerinin olduğu bölge ağır bir bombardıman altında. 10-15 bin civarında sivil halkımız sınır köylerinde hala yaşıyor. Onlar Türkiye'ye çıkmak istemiyorlar. Kendi vatan topraklarında şehadete, ölüme, mücadeleye katılmak, katkıda bulunmak istiyorlar. Yani buradaki mücadele hala devam ediyor. Türkmen Dağı düştü diye bazı haber sitelerinde geçiyor. Tamam doğrudur, çoğu noktayı kaybettik ama orada direnişi sürdüren halen mücahitlerimiz ve sivil halkımız var. O noktada Türkmen Dağı düşmemiştir."



Rus uçağı bizim operasyon hattımızı bombaladı





Alparslan Çelik, Rus savaş uçağının düşürüldüğü gün ile ilgili olarak ise, "Kızıldağ'ın ilk düştüğü gündü. Cuma günüydü, biz sabah namazıyla birlikte harekete geçtik. Kızıldağ'a operasyon düzenledik, tam operasyonun ortasındayken Rus uçakları geldi bizim operasyon hattını bombalayarak Türkiye tarafından manevra yapıp dönerken, Türkiye F-16'ları tarafından, kahraman pilotlarımız tarafından vurularak düşürüldü" diye konuştu.



Rusya'nın ölüm listesinde olduğu haberleriyle ilgili de hiç bir şeyden korkmadığını belirten Alparslan Çelik, şöyle konuştu:



"Ben Türkmen Dağı'na çıkarken 2- 2.5 yıl önce Allah'a iman ederek çıktım. Canımızı Allah verdi, Allah alır, bu imanla orada mücadele ediyoruz, herkesin öleceği gün nasıl belliyse, benim de öleceğim gün bellidir. Bu ölümün Allah uğruna, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna, zalime karşı mazlumun yanında savaşarak Allah'ın canımı almasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Böyle bir korkum kesinlikle yok, mücadelemize son nefer, son nefes, son damla kan akana kadar devam edeceğiz"



Hava savunma silahları istedi



Alparslan Çelik, Bayırbucak Türkmenleri konusunda Türkiye'nin hassasiyet gösterdiğini ve bunun iyi olduğunu belirterek, ancak yapılan yardımların yeterli olmadığını söyledi. Çelik, şöyle dedi:



"Evet, Türk Devleti'nin ve Türk milletinin hassasiyeti bu noktada iyi. Ama yalnız bugün karşımızda, dün Esad'a karşı savaşırken de aynı silah geliyordu, İran'a karşı savaşırken de aynı silah geliyordu, Hizbullah' a karşı da, DHKP-C'ye karşı da, PKK'ya karşı da aynı silah geliyordu. Bugün Rusya gibi bir dünya devleti karşımızdayken de aynı silah geliyor. Bizim onların teknolojik silahlarına cevap verecek silah gücümüz yok. Ama Türkiye Devleti'nden tabii ki geliyor. Göğüs göğüse muharebe de işe yarayan silahlar. Ama hava savunma sistemimiz yok. Teknolojik olarak hiçbir alt yapımız yok. Kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bir alt yapımız var. Türkiye Devleti'nden istediğimiz bu nokta da bize hava savunması açısından silah vermeleri, teknolojik olarak alt yapımızın oluşturulması."

"Kürt koridoruna geçit vermeyeceğiz"





Rusya'nın ve Almanya'nın, PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD'ye silah verdiğini söyleyen Alparslan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün PYD'ye Rusya 5-10 bin ton silah vermiş, Almanya silah vermiş. Dünyanın terör örgütü kabul ettiği PKK'ya dünya devletleri silah veriyor. Biz Türkmenler orada Bayırbucak'ın vatan savunmasını yaparken, kendi topraklarında kendi savunma hattını oluşturmuş Türkmenlere, başta Türkiye ve Avrupa ile diğer Müslüman devletlerin desteği söz konusu değildir. Sadece Türkiye'nin verdiği orada savunma amaçlı verdiği silahların dışında hiçbir destek alamıyoruz. Ben buradan tüm dünya kamuoyuna sesleniyorum, burada ezilen, mazlum bir halk var, Türkmen halkı, Müslüman Türkmenler. Dün Kobani için ayaklanan Avrupa bugün Türkmen Dağı için ayaklanmıyor. Dün Irak'ta Şii'lere karşı, Saddam'a karşı darbe yapan Amerika, Türkmenler için sessiz kalıyor. Bu sessizliğin sebebi PYD'ye açılan Kürt koridoru. Kürt koridorunu Avrupa da destekliyor, Amerika da destekliyor. Ve biz hala son nefesimize kadar diyoruz ki Türkmen Dağı, Akdeniz'in Çanakkale'sidir. Biz orada varlığımız sürdürdükçe o PYD'nin, PKK'nın planladığı Kürt koridoruna asla geçit vermeyeceğiz. Tabi Türkmen Dağı son mücahidine kadar, toprağa düştükten sonra Türkiye Devleti'nin üzerine düşen bir vazife var. Kendi sınırlarında oluşacak, yeni bir devlete Türkiye devletinin müsaade etmemesi lazım. Bizim elimizdeki imkanlarla sonuna kadar direnip müsaade etmeyeceğiz. İmkanımız daha geniş olsa, onlara o hayallerini bile zindan edeceğiz. Bu şekilde biz mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz."







Alparslan Çelik, mücadelelerine katılmak isteyen olup olmadığıyla ilgili olarak ise, "Evet Avrupa'dan, Türkiye'den, Makedonya'dan, Macaristan'dan çeşitli ülkelerden Müslüman Türk gençleri akın akın orduya katılmak istiyorlar" dedi.



Kendilerine katılanlarla birlikte mücadele ettiklerini anlatan Çelik. sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben burada Türk milletine şunu demek istiyorum. Oradaki mücahitlerimiz karınları tok Allah'a şükür, gönderdiğiniz yardımlarla, insani yadımlar ile herkes mutlu bir şekilde karınlarını doyurabiliyor, ama sorun karın doyurma değil, sorun orada bir savaş var, kış şartlarında orada mücahitlerimiz 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Bu nöbetler de karda, kışta, çamurda ellerinde keleşlerle karşılarındaki tanklara karşı mücadelelerine devam ediyorlar. Bizim burada insani yardım noktasında sıkıntımız yok. Bizim daha çok sıkıntımız lojistik anlamda. Devir değişti, bundan 2 yıl önce tamam karşında Suriye ordusu vardı. Güçsüz, üçüncü dünya devletinin bir ordusuydu. Bugün karşında Rusya var, İran var. Bunlara karşı verecek lojistiğimiz yok. Türkmen Dağı düştüğü gün Türkiye'nin 950 kilometrelik sınır hattında kurulacak bir PKK devleti var. Kürt devleti de demiyorum. İsrail'in, Amerika'nın, Rusya'nın ortaklaşa kuracağı bir PKK devleti var. Bu PKK devleti Türkiye'ye hizmet etmediği gibi Türkiye' den de toprak bölmek istiyor. Buna Türk milleti olarak, Türk devleti olarak hep beraber direnmeliyiz, hep beraber mücadele etmeliyiz."





Bayırbucak Türkmenlerinin mücadelesinin, vatan ve namus mücadelesi olduğunu vurgulayan Alparslan Çelik, "Türkmenler analarının, bacılarının, kızlarının namusunu korumak için mücadele ediyor. Bugün Rusya'nın ele geçirdiği rejim kontrolündeki Türkmen köylerinden PYD sesleri geliyor telsizlerden. Biz orada kanımızla, canımızla mücadele ederken, buna sessiz kalanlar bu günahın ortağıdır. Bu noktada Türk devleti ve Türk milletinden sonuna kadar destek istiyoruz" dedi.

