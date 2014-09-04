'Alo Seda, 2014′ten arıyorum, buraya gelme'

Ferda Anıl Çapkın *

- Alo?

- Seda selam, buraya gelme.

- Evet? Alo?

- Sedacım selam, 2014′ten arıyorum, buraya gelme.

- Ne?

- 2014′ten arıyorum, şu an televizyonda rezalet şeyler yapıyorsun, gelmesen olur mu?

- Kim lan bu? Ceylan mı aratıyo lan sizi? Bak sizin ağzınıza sıçarım

- İşte aynen bu özünü koruyup üzerine acayip bir servet inşa edecek, korkunç bir şeye dönüşeceksin. Bir röportajında ne dayaklar yedim demiştin ya… Devamlı diyorsun ya. Karısını öldüren bi adamla keh keh sohbet edeceksin. Televizyonda. Yeterince paran olmalı, yapma. Bi kere evinin fotoğraflarını görmüştüm, bütün yatak odan swarovski taşla kaplıydı. Bence yetişir. Yapma yani. Ama gene de yapacaksın gibi. Ben yine arayıp rica etmek istedim. Vallahi bıktık rezilliklerinden. Ablanızım diye diye örs gibi tepemize indin. Amma benziyosun ya başbakanına, bu kadar olur.

- Yıldırım Akbulut’a benzeyen senin yollu anandır. Biliyorum sana bu lafları kimin ettirdiğini. Bitiricem sizi.

- Bitir ama gelme. 2014′e.

5Harfliler.com'dan alınmıştır.