T24 LogoT24 Logo
Gündem

Almanya'dan yeni saldırı uyarısı; aralarında okulların da bulunduğu Alman kuruluşları kapatıldı

Duyuru, Almanya Ankara Büyükelçiliği tarafından yayımlandı

16 Mart 2016 01:45

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce bugün (15 Mart 2016) yayınlanan bir duyuruda “Acilen evlerinize dönüp gelişmeleri buradan takip ediniz” denilerek Ankara'da bulunan Alman vatandaşları uyarıldı. Bu kapsamda aralarında okul ve kreşlerin de bulunduğu Alman kuruluşlarının kapatıldığı belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, duyuruda, özellikle alışveriş merkezlerinin yeni terör saldırılarına hedef olabileceği yönünde somut uyarılar söz konusu olduğu vurgulandı.

 

Okul ve kreşler kapatıldı

 

"Tehditlerin devam ettiği ihtimali üzerinde durmalıyız" denen duyuruda bu kapsamda aralarında okul ve kreşlerin de bulunduğu Alman kuruluşlarının kapatıldığı belirtildi.

Ankara Kızılay'da Pazar günü düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

almanyabüyükelçilikankaraduyuruyeni saldırıhaber

İlgili Haberler

İçişleri Bakanlığı: Ankara saldırısının faili PKK'lı Seher Çağla Demir

"Demir, 2013'ten beri PKK'nın içinde, YPG içinde eğitim aldı"

Trabzonspor-Beşiktaş maçında takımlardan ortak tepki: AnKARA

İki takımın oyuncuları sahaya 'Teröre lanet olsun' pankartıyla çıktı

Ankara’da mesai zorunluluğuna polislerden tepki

Emniyet-Sen, valiliğin çalışma saatlerine ilişkin belgelerini yayımladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24