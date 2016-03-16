Almanya'dan yeni saldırı uyarısı; aralarında okulların da bulunduğu Alman kuruluşları kapatıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce bugün (15 Mart 2016) yayınlanan bir duyuruda “Acilen evlerinize dönüp gelişmeleri buradan takip ediniz” denilerek Ankara'da bulunan Alman vatandaşları uyarıldı. Bu kapsamda aralarında okul ve kreşlerin de bulunduğu Alman kuruluşlarının kapatıldığı belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, duyuruda, özellikle alışveriş merkezlerinin yeni terör saldırılarına hedef olabileceği yönünde somut uyarılar söz konusu olduğu vurgulandı.

Okul ve kreşler kapatıldı

"Tehditlerin devam ettiği ihtimali üzerinde durmalıyız" denen duyuruda bu kapsamda aralarında okul ve kreşlerin de bulunduğu Alman kuruluşlarının kapatıldığı belirtildi.

Ankara Kızılay'da Pazar günü düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetmişti.