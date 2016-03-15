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Trabzonspor-Beşiktaş maçında takımlardan ortak tepki: AnKARA

İki takımın oyuncuları sahaya 'Teröre lanet olsun' pankartıyla çıktı

15 Mart 2016 22:21

Trabzonspor-Beşiktaş maçında takımlar, 37 insanın ölmesiyle sonuçlanan Ankara'daki bombalı araçla gerçekleşen saldırıya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı takım "AnKARA" yazılı tişörtle maça çıktı. 

AMK Spor’un haberine göre, Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta erteleme maçında karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş takımları teröre tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar “anKARA” tişörtüyle ısınmaya çıkarken, bordo-mavili futbolcular da düz siyah tişörtle maç öncesi sahaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcular seremoniye “Teröre lanet olsun” pankartıyla geldi. Ardından Ankara’da yaşamını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, tüm stat coşkulu şekilde İstiklal Marşı okudu. Trabzonsporlu taraftarlar, babasını Ankara’daki hain saldırıda kaybeden eski futbolcuları Umut Bulut için de pankart astı.

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