Kartal zirveye kondu: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını, siyah-beyazlılar Mario Gomez ve Olcay Şahan'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Beşiktaş bu sonuçla, 25 hafta sonunda Süper Lig'de puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında her iki takım ve Avni Aker’i dolduran taraftarlar Ankara’da yaşanan terör saldırısına ortak tepki gösterdi.



Maçtan notlar

Her iki takımın oyuncuları karşılaşma öncesi ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Beşiktaş, başı öne eğik kartal motifinin bulunduğu tişörtte, "anKARA" ifadesine yer verdi.



Trabzonsporlu oyuncular da ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Takımlar siyah tişörtleriyle foto muhabirlerine ayrı ayrı poz verdi. Trabzonspor takımı ayrıca karşılaşma sırasında kolunda siyah bant da taşıdı.

Pankartla çıktılar

Trabzonspor ve Beşiktaş takımları, seremoniye her iki takım futbolcularının birlikte tuttuğu "Teröre lanet olsun anKARA" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesi yapılan saygı duruşunda ve İstiklal Marşı sonrasında tribünler, "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Umut Bulut'un acısını paylaştılar

Trabzonspor yönetimi, Ankara’daki terör saldırısında babası Kemal Bulut’u kaybeden eski oyuncuları Umut Bulut’u da unutmadı. Tribüne, "Başın sağolsun Umut Bulut, acın acımızdır" yazılı pankart asıldı.

Stat: Hüseyin Avni Aker



Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz



Trabzonspor: Esteban, Cavanda, Mustafa Yumlu, Douglas, Yusuf Erdoğan, Okay Yokuşlu, Aytaç Kara, Marin, Erkan Zengin, Muhammet Demir, Cardozo (Dk. 63 Sefa Yılmaz)



Beşiktaş: Tolga Zengin (Dk. 46 Günay Güvenç), Beck, Necip Uysal, Tosic, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Sosa, Oğuzhan Özyakup (Dk. 78 Tolgay Arslan), Quaresma (Dk. 83 Olcay Şahan), Kerim Frei, Gomez



Goller: Dk. 76 Gomez, Dk. 86 Olcay Şahan (Beşiktaş)



Sarı kart: Dk. 71 Douglas (Trabzonspor)

Maçın önemli dakikaları

Karşılaşma Trabzonsporlu futbolcuların vuruşu ile başladı.

3. dakikada Marko Marin'in ceza alanı içinden vuruşu auta çıktı.

4. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aytaç Karai uzak mesafeden kaleyi düşünüyor fakat top farklı bir şekilde auta gidiyor.

6. dakikada kaleci Tolga Zengin'i kalesinden uzaklaştığını gören Oscar Cardozo, kendi yarı sahasının son metresinden kaleyi düşünüyor fakat Tolga'yı aşan top kalenin üzerinden auta gidiyor.

9. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Muhammet Demir topla birlikte kaleye yöneliyor ve ceza sahası yayının sol çaprazından şutunu çekiyor ancak top Tolga Zengin'in kontrolünde auta gidiyor.

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahasına ortasını yapıyor. Kaleci Esteban Alvarado'nun elinden kaçırdığı topu tekrar kontrol etmek isterken Douglas Teixeira ile anlaşmazlık yaşıyor ve top ceza sahası sol çaprazında Kerim Frei'da kalıyor.



Kerim penaltı noktası üzerinde bulunan Mario Gomez'e pasını veriyor fakat Mario Gomez istediği gibi kontrol edemiyor ve yere düşerken şutunu çekiyor ancak Douglas Teixeira'ya çarpan top kaleyi bulmuyor.

15. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan Özyakup topu düzeltip şutunu çekiyor ancak kaleci Esteban Alvarado bu pozisyonda topu kornere çelmeyi başarıyor.

17. dakikada Trabzonspor defansından uzun atılan topu uzaklaştırmak isteyen Ricardo Quaresma, topa istediği gibi müdahale edemiyor. Seken topu iyi takip eden Yusuf Erdoğan, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekiyor ancak top kalenin üzerinden auta gidiyor.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor. Altı pasın hemen gerisinde iyi yer tutan Mario Gomez şutunu çekiyor fakat Trabzonspor kademesi bu posizyonda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

29. dakikada topla buluşan Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor. Altı pasın hemen gerisinde iyi yer tutan Mario Gomez şutunu çekiyor fakat Trabzonspor kademesi bu posizyonda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

30. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jose Sosa topun başına geçiyor. Jose Sosa'nın ceza sahasına ortasında iyi hareketlenen Dusko Tosic kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Esteban Alvarado'nun üzerine gidiyor.

35. dakikada Trabzonspor Marko Marin ile serbest vuruşu kullanıyor. Marko Marin'in ceza sahasına doldurduğu topu takım arkadaşları kontrol edemeyince top son olarak kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Erkan Zengin uzak direğe ortasını yapıyor. O bölgeye iyi hareketlenen Muhammet Demir zor pozisyonda şutunu çekiyor fakat kaleci Tolga Zengin bu pozisyonda topa sahip olmayı başarıyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların vuruşu ile başladı.

Beşiktaş ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. İlk yarıda hafif sakatlık yaşayan Tolga Zengin yerini Günay Güvenç'e bırakıyor.

49. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İsmail Köybaşı için ofsayt bayrağı kalkıyor.

54. dakikada Beşiktaş bol kanattan bu kez Ricardo Quaresma ile köşe vuruşunu kullanıyor. Ricardo Quaresma'nın ceza sahasına ortası doğrudan kaleye yöneliyor ancak kaleci Esteban Alvarado topu tokatlayarak uzaklaştırıyor.

61. dakikada Trabzonspor defansında Luis Pedro Cavanda'nın uzaklaştıramadığı top sol kanatta İsmail Köybaşı'da kalıyor. İsmail Köybaşı'nın uzak direğe ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırıyor.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahasında Mario Gomez'i görüyor ve uzak direğe ortasını yapıyor. O bölgeye iyi hareketlenen Mario Gomez uzak direk dibinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor ve takımını öne geçiren golü attı.

80. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahasında Mario Gomez'i görüyor ve uzak direğe ortasını yapıyor. O bölgeye iyi hareketlenen Mario Gomez uzak direk dibinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor ve takımını öne geçiren golü atıyor.

86. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Jose Sosa pasını Kerim Frei'a aktarıyor. Kerim Frei topa dokunarak Olcay Şahan'ın önüne bırakıyor. Olcay Şahan ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla kaleci Esteban Alvarado'nun solundan topu ağlara göndermeyi başarıyor. Olcay Şahan'ın golüyle Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti.

Karşılaşma 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.