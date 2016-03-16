Ankara’da mesai zorunluluğuna polislerden tepki

Emniyet-Sen'in sosyal medya hesabından, Ankara Valiliği'nin tüm polis birimlerinin 12/12 esasına göre çalışmasını istediğine dair belge paylaşıldı ve karara tepki gösterildi.

Radikal’in haberine göre, Emniyet-Sen Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda polislere 12 saat mesai zorunluluğu getirildiği açıklandı. İl Emniyet Müdürü Bülent Kantar’a tepki gösteren Emniyet-Sen bu karara karşı “12-12 yetmez 24-12 çalışalım Bülent Kantar. 1 Hafta oldu Ankara kadrosu normale döneli” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Şimdi Vali ve Emniyet Müdürleri yine koltuk derdine düşüp polislerin çalışmasını 12/12 hatta 16/8 hatta ve hatta 18/6 sistemine çevirecekler. Her zamanki gibi boş boş duba gibi her yere dizecekler ve polisleri fizyolojik ve psikolojik olarak iyice bitirecekler."