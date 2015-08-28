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Dünya

Almanya'dan göçmen sorununa çözüm önerisi: Türkiye'de büyük bir mülteci kampı kurulsun

Thomas de Maiziere, Türkiye'de kurulacak bir kamp için AB fonlarının kullanılabileceğini söyledi

28 Ağustos 2015 20:11

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Avrupa Birliği'ne (AB) iltica taleplerinin değerlendirileceği mülteci kamplarını Türkiye'de kurması gerektiğini söyledi. Maiziere, açıkladığı çözümün hem mültecilerin sorunlarınına yanıt vereceğini hem de AB üyesi ülkelerin sınırlarında yaşanan krizi hafifleteceğini iddia etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Euronews televizyon kanalına röportaj veren Maiziere, "Büyük bir mülteci kampının Türkiye'de kurulabilmesi için AB fonlarından faydalanabiliriz. O mülteci kampında kimin Avrupa'ya alınacağına karar verebiliriz" dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da AB'nin sığınmacılara yönelik politikasını acilen değiştirmesi gerektiğini söyledi. Flaman Televizyonu'na konuşan Avrupa Komisyonu'nun Hollandalı üyesi, sığınmacıların bulundukları bölgelerde seçilerek güvenli bir biçimde yasal yollarla Avrupa'ya getirilmelerini önerdi. Timmermans, böylelikle sığınmacıların "vicdansız insan tüccarlarının eline düşmesinin" önüne geçilebileceğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Maiziere'den önce, Danimarka'daki siyasi partiler de göçmen sorununun Türkiye üzerinden çözülmesi yönünde beyanda bulunmuştu. İktidardaki Liberal Parti, mültecilerin Türkiye’de kalmaları için Türkiye’ye ekonomik yardımda bulunulmasını önerirken, Danimarka Halk Partisi ise "Hükümet Türk hükümeti ile temasa geçerek, mülteci akınının önlenmesini istemelidir" dedi.

 

Türkiye'de 1.9, toplamda 4 milyon Suriyeli mülteci

 

AB, göç politikaları kapsamında Türkiye'ye 469 milyon euro fon ayırmış durumda. Bu tutar hem gerçekleştirilen projeleri hem de plan aşamasındaki projeleri kapsıyor. Avrupa Komisyonu'nun Balkanlar ve Türkiye'deki göç politikaları fonuna dair yapılan son açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye gelen mülteciler için fonun 94 milyon euroluk diliminin kullanıma açıldığı da ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 1,9 milyona ulaşmış durumda. Toplam Suriyeli mülteci sayısının 4 milyon olduğunu ifade eden UNHCR, "Suriyeli mültecilerin neredeyse yarısı Türkiye'de" diyor.

 

Avrupa'ya girmeye çalışan 70'in üzerinde mültecinin cesedi bulundu

 

Yaz aylarında Türkiye üzerinden Yunanistan'a ve oradan da Balkan ülkeleri üzerinden AB ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin sayısında önemli artış yaşandı.
Avusturya, Macaristan ve Almanya'ya büyük kısmı Suriyeli mülteciler olmak üzere her gün binlerce göçmen akın ediyor.

Macaristan sınır güvenliğini sağlamak için doğu sınırlarındaki güvenlik güçlerinin sayısını artıracağını açıkladı. Zaman zaman göçmenler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginliklere Macar polisi müdahale ediyor.

Avusturya'da ise bir kamyonun kasasına gizlenerek Avrupa'ya girmeye çalışan 70'in üzerinde mültecinin cesedi bulunmuştu. Mültecilerin kamyon kasasında havasızlıktan boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

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