Libya’da iki göçmen teknesi battı; 100'lerce kişinin öldüğü düşünülüyor

Libya’nın Zuvara kenti açıklarında, yaklaşık 500 göçmeni taşıyan iki tekne battı. Yüzlerce kişinin öldüğü düşünülüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, perşembe sabahı yardım sinyali gönderen ilk teknede yaklaşık 50 kişi bulunuyordu.

Batan ikinci tekneden ise yaklaşık 400 yolcu bulunuyordu.

Libya Sahil Güvenlik görevlileri bu ikinci tekne için kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ancak teknedeki göçmenlerin büyük bölümünün öldüğünden endişe ediliyor.

Bu iki tekneden en az 20 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Bir bölge sakini BBC’ye, en az 100 cansız bedenin Tripoli’nin batısındaki bir hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Bu kişi, kurbanların Suriye, Bangladeş ve Güney Sahara’daki ülkelerden olduklarını belirtti ancak bu veriler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Birleşmiş Milletler bu yıl deniz yoluyla Avrupa’ya varmsaya çalışan 2400 göçmenin öldüğünü açıkladı.

Çarşamba günü de Libya açıklarındaki teknede 51 göçmen cesedi bulunmuştu.

İtalyan Sahil Güvenlik sözcüsü, AB'nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex programına bağlı olarak İsveç bandıralı Poseidon adlı geminin yardım amaçlı tekneye yaklaştığını ve içinde cesetler bulduklarını aktarmıştı.