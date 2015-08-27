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Dünya

Sırbistan Başbakanı: Göçmenlere kapımız asla kapanmayacak; burada suçlulardan bahsetmiyoruz

'Burada çaresiz insanlar hakkında konuşuyoruz, suçlulardan ya da teröristlerden bahsetmiyoruz'

27 Ağustos 2015 19:19

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, göçmenlere kapılarını "asla" kapatmayacaklarını belirterek, kimi Avrupa ülkeleri gibi göçmenleri engellemek için duvar örmeyeceğini söyledi. Göçmenlerin ceza ya da kınamaya ihtiyaç duymadığını belirten Vucic, "Burada çaresiz insanlar hakkında konuşuyoruz, suçlulardan ya da teröristlerden bahsetmiyoruz" dedi.

Reuters'te yer alan habere göre Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin Balkanlar için göçmen planına ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendilerinin göçmenlere kapıyı "asla" kapatmayacağını bildiren Vucic, kötü durumda olan insanlardan bahsettiklerini, söz konusu göçmenlerin "suçlu ve terörist" olmadıklarına dikkat çekti.

Sırbistan Başbakanı Aleksandr VucicKimi ülkelerin aksine kendilerinin sınıra duvar örmeyeceğini bildiren Vucic, duvarların göçmenleri durduramayacağını da sözlerine ekledi.

Göçmenlerin yalnızca kendileri ve çocukları için daha iyi bir hayat istediklerini söyleyen başbakan, "kınama ve cezaya" ihtiyaçları olmadığını vurguladı. Vucic'in ülkesi Sırbistan'da, göçmenlerin boş köylere yerleştirilmesini değerlendiriyor.

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