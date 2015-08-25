Danimarka'dan mülteci önerisi: Parasını verelim Türkiye'de kalsınlar

Avrupa genelindeki göçmen sorununu değerlendiren Danimarkalı siyasetçiler, ülkeleri özelinde çözüm bulabilmek için farklı yöntemler önerdi. İktidardaki Liberal Parti, mültecilerin Türkiye’de kalmaları için Türkiye’ye ekonomik yardımda bulunulmasını önerirken, Danimarka Halk Partisi ise "Hükümet Türk hükümeti ile temasa geçerek, mülteci akınının önlenmesini istemelidir" dedi.

DHA'dan Ünsal Turan'ın haberine göre, Danimarka Halk Partisi Yabancılar Sözcüsü Martin Henriksen, TV2 kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin mülteciler için Avrupa’ya geçiş yolu haline geldiğini öne sürerek, mülteci akınının durdurulması için hükümetin Dışişleri Bakanı aracılığı ile Türkiye’ye baskı uygulamasını istedi.

“Türkiye mülteci akınını önlesin” diyen Henriksen Bodrum’u örnek göstererek, “Çok sayıda mülteci, Bordum üzerinden Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya akın etmektedir. Türkiye mülteciler için bir transit ülke olarak kullanılmakta. Hükümet Türk hükümeti ile temasa geçerek, mülteci akınının önlenmesini istemelidir. Dışişleri bakanı acil olarak Türk hükümeti ile bir görüşme yapabilir” dedi.

İktidardaki Liberal Parti hükümeti ise Türkiye ile ilişkilerin AB üzerinden yapılması gerektiğini savunarak, mültecilerin Türkiye’de kalmaları için Türkiye’ye ekonomik yardımda bulunulması gerektiğini bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen, Avrupa’nın 21'inci yüzyılın en büyük mülteci akınını yaşadığını belirterek, “Dünyada o kadar çok fakir insan var ki hayatlarını kurtarmak için Avrupa’ya akın ediyor. Bizim gördüğümüz sadece buz dağının tepesi. Bu insanları kendi ülkelerinde tutabilmemiz gerekir. Böylece başka ülkelere kaçma şansı olmayanlara da yardım etmiş oluruz Bunun için Avrupa ülkeleri olarak bir fon oluşturabiliriz. Belki ben bakanlığım döneminde bunun meyvelerini göremem ama çocuklarım görür” ifadelerini kullandı.