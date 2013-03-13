Almanya'da yangında yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Almanya'nın Backnang kentindeki yangında hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri, bugün Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

Backnang kentindeki yangında ölen anne ve 7 çocuğunun cenazeleri, THY'ye ait özel uçakla dün İstanbul'a getirildi. Uçakta, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra yangından yaralı kurtulan anneanne Hatice Özcan ve dayı Murat Özcan da yer aldı.

Uçaktan indirilen cenazeler, belediyeye ait cenaze araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cenazelerin, otopsi işleminin ardından bugün Afyonkarahisar'da, öğle namazına müteakip İmaret Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

Mezar yerleri hazırlandı

Afyonkarahisar Belediyesi Mezarlıklar Birimi Müdürü Hamdi Yoğun, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın talimatıyla anne ve 7 çocuğu için 8 mezar hazırladıklarını kaydetti.