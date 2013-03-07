Arınç'tan Almanya'daki Türklere, 'bakıcı aile olun' çağrısı

Çeşitli temaslar için bulunduğu Köln'de Anadolu Üniversitesi ve TRT işbirliğiyle kurulan TRT Köln stüdyosunu hizmete açan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, açılış sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Arınç, Almanya'da çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarının durumları hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek, ''Bence burada en akıllıca iş Türk ailelerin de bakıcı aile olmaya özendirilmesidir'' dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Almanya'da Gençlik Daireleri, bakıcı aileler, çocukların himaye altına alınması, çocukların dövülmesi, istismar edilmesi veya bazı şikayetler sebebiyle yapılan işlemleri bildiklerini dile getiren Arınç, ''Bu işlemler bu ülkenin hukukunda var, biz bunu tartışacak noktada değiliz. Dolayısıyla yargı kararı iyice inceleme gerektirdiğine göre, yoksa gelip orada kapıyı kırıp da çocuğu içerden almıyorlar, belli prosedür gerekiyor. Şundan bundan şikayet ederken şu işi sen yap dediğin de kaçarlarsa insanlar, şikayet etmeye hakları yok'' diye konuştu.

Bülent Arınç, ailelerden alınan çocukların hangi aileye verilirse verilsin çocuğun gerçek ailesiyle ilişkisinin kesilmemesi gerektiğini vurgulayarak, onların da sürecin içinde olmaları gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısında Almanya'daki Türk toplumuna mesaj veren Arınç, Türklerin 3 milyon nüfusa sahip olduğunu belirterek öncelikle buradaki insanların söz konusu bakıcı ailelik konusuna talip olmaları gerektiğini kaydetti.

Almanya'da bakıcı ailelik vazifesini yapacak binlerce aile olduğuna inandığını dile getiren Arınç, "Lütfen çocuklarımıza siz de bakıcı aile olarak sahip çıkın" dedi.

Türk toplumuna duyarlı olmaları çağrısını yineleyen Arınç, anne ve babalara seslenerek, ''Çocuklarınız konusunda kimliğinizi koruyun, dilinizi çok iyi öğrenin ama Almanca'yı da öğrenin'' diye konuştu.

Almanya'da 22 Eylül'de yapılacak seçimler konusuna da değinen Arınç, siyasete duyarlı olunması gerektiğini belirterek Türk seçmenlerin oylarının belirleyici olabileceğini ancak kendisinin şu veya bu partiyi destekleyin gibi bir söylemde bulunamayacağını kaydetti.