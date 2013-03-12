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Yaşam

Almanya'daki yangında ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirildi

Almanya’nın Backnang şehrinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 7 çocuğunun cenazeleri Türkiye’ye getirildi

12 Mart 2013 21:39

 

Almanya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden anne Nazlı Özcan Soykan ve 7 çocuğunun cenazeleri, Başbakanlığın Türk Hava Yolları’ndan kiraladığı özel uçakla İstanbul’a getirildi.

Cenazeleri taşıyan uçak saat 17.45 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Almanya’da düzenlenen cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve aile yakınları da cenazelerle birlikte Türkiye’ye geldi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da havalimanına gelerek cenazeleri karşıladı. Cenazeler apronda uçaktan alınarak cenaze araçlarına konuldu. Anne ve 7 çocuğunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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