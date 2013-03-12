Almanya'daki yangında kurtulan anneanne: Çocuklar için bir şey yapamadım

Almanya'nın Backnang kasabasında meydana gelen yangında yaşamını yitiren 8 Türk vatandaşının cenazeleri bugün öğleden sonra Türkiye'ye gönderilecek. Yangından kurtulan anneanne Hatice Özcan, "Çocuklar için bir şey yapamadım. Hepsi bayılmıştı" dedi.

Alman polisinin onay vermesi halinde cenazeleri taşıyacak uçak bugün 12.45'te Stuttgart'tan ayrılacak. Cenazelerin Ankara'dan karayoluyla Afyon'a gönderilmesi bekleniyor.

Yangında 7 çocuğuyla birlikte can veren Nazlı Özcan'ın cesedi 6 aylık bebeği Murat'a sarılı halde bulundu. Nazlı Özcan'ın bebeğini doğurduktan sonra çektiği bir fotoğraf da yayınlandı.

Backnang'daki yangında sadece üç kişi kurtuldu. 11 yaşındaki İbrahim, amca ve anneanne Hatice Özcan balkona çıkarak hayatlarını kurtardı.

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Hatice Özcan, "Üst tarafta bir gürültü duydum. Yukarı baktığımda her taraf alevler içindeydi. İbrahim'i yanıma alarak balkona çıktım. Yeniden içeri girdiğimde dumandan göz gözü görmüyordu. Çocuklar için bir şey yapamadım. Hepsi bayılmıştı. Zaten biraz sonra da itfaiye olay yerine yetişti" dedi.

'Kundaklama ve saldırı bilgisi yok'

Baden-Württemberg Eyaleti Emniyet Müdürü Wolf Hammann, polis olarak şu an için teknik bir arıza haricinde hiç bir kundaklama ya da saldırı belirtisi olmadığını söyledi. Hammann, ''Ancak buna rağmen yine de tüm detaylarıyla araştırmaya devam ediyoruz. Biz de Türk polisi ile çalışmaya açığız. Her şeyi yaptığımıza emin olabilirsiniz'' dedi.

Waiblingen Emniyet Müdürü Ralf Michelfelder de, itfaiye erleri, komşular ve aile fertlerinin dinlendiğini belirtti.

Ev sahibiyle ilgili iddialara da yanıt veren Michelfelder, ''Ev sahibi yurt dışında, o nedenle dinleyemedik. Ama öncelikle bu konuda elektrik aksamı raporunu beklememiz lazım'' dedi.

'Türkiye'den destek söz konusu olabilir'

Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da, Alman makamlarına, her türlü işbirliğine açık olmaları nedeniyle teşekkür etti. Karslıoğlu, ''Uzman talebi olursa buna da açık olduklarını ifade ettiler bu nedenle teşekkür ediyoruz. Soruşturma gerektirdiğinde Türkiye'den destek söz konusu olabilir'' dedi.

İki bakan Almanaya'ya gitti

Türkiye'de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü cenaze törenine katılmak için Almanya'ya gitti.