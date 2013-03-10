Almanya'da bir apartmanda çıkan yangında Türk anne ve 7 çocuğu öldü!

Almanya'nın Stuttgart şehri yakınlarındaki Backnang kasabasında Türkiye kökenli bir ailenin yaşadığı apartmanda dün gece çıkan yangında 7 çocuk ile anneleri öldü.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Türker Arı, NTV'ye yaptığı açıklamada olay yerinde ölen çocukların yaşlarının 6 ila 16 arasında değiştiğini söyledi. Arı ölenlerin Türk olup olmadığının netleşmesi için incelemelerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ise hayatını kaybedenlerin tamamının Türk olduğunu belirtirken, üç kişinin de yaralandığını aktardı.

Ölenlerin isimleri ve yaşları ise şöyle açıklandı:

Anne Nazlı Özcan Soykan (40), Hatice Soykan (17), Yılmaz Soykan (14), Abdülkadir Soykan (8), İzzet Soykan (7), Yasin Soykan (6), Ahmet Soykan (3) ve Murat Soykan (6 aylık).

Bozdağ: Açıklığa kavuşturulmalı



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, olayla ilgili alarak şu ifadeleri kullandı: ''Almanya'daki yangın hadisesinin çıkış nedeni, yetkililerin yaptıkları ve yapacakları çalışmaları yakından takip ediyoruz. Almanya'dan, yangının gerçek nedeninin hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturmasını ve kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz.''

Kundaklama şüphesi



Binada Adıyamanlılara ait Alman-Türk Kültür Derneği'nin bulunduğu ve buranın kundaklanmış olabileceği iddia edildi. Ancak yetkililer iddiayı yalanlarken, bunun normal bir ev yangını olduğunu belirtti.

Polisin açıklamasında, "Kundaklama ya da yabancı düşmanlığına dair en ufak bir işaret yok" derken, birinci katta bulunan fırının yangının en olası sebebi olduğu ifade edildi. Gaz kaçağı ihtimali üzerinde de duruluyor.

Sabaha karşı başlayan yangını söndürmek için olay yerine yüzlerce itfaiye görevlisi gönderildiği de belirtildi. Yangın şu saatlerde kontrol altına alınmış durumda ancak henüz söndürülebilmiş değil.