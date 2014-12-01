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Almanya’da oynayan Boşnak futbolcu, golden sonra öldürülen Tuğçe'yi andı

Sırp gençlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tuğçe Albayrak unutulmadı

01 Aralık 2014 00:48

Bundesliga’nın 13. haftasında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup etti. Frankfurt’un gollerini 5. dakikada Alexander Meier ve 78. dakikada Haris Seferovic kaydetti. Frankfurt’un 78. dakikadaki golünün sahibi olan Seferovic’in golden sonraki hareketi büyük beğeni topladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Akın'ın haberine göre, Seferovic, attığı golden sonra Almanya’nın Offenbach kentinde Sırp gençlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tuğçe Albayrak için formasının altında bulunan tişörte "Tuğçe = Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazdı.

 

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