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Yaşam

Tacize uğrayan kadınları kurtarmaya çalışırken yaralanan Tuğçe Albayrak yaşama tutunamadı

Almanya'da tacize uğrayan kadınlara yardım etmek isterken yaralanan Tuğçe Albayrak'ın beyin ölümü gerçekleşti

26 Kasım 2014 21:08

Almanya'nın Offenbach kentinde, tacize uğrayan iki kadına yardım etmek isterken, tacizcilerin saldırısı sonucu komaya giren 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ın beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. 

Kafatasında kırıklar bulunan ve beyninde ödem oluştuğu için 11 gündür yoğun bakımda tutulan Tuğçe'nin beyin ölümü gerçekleşti. Ancak Tuğçe'nin ailesi yaşam destek ünitesinin kapatılmasına hâlâ izin vermedi. Bild gazetesinin haberine göre, aile yaşam destek ünitesinin kapatılmasına izin verdikten sonra savcılık otopsi isteyecek.  Öte yandan Tuğçe'nin, bir restoranda tacize uğrarken yardım ettiği iki Alman kıza hâlâ ulaşılamadı. Polis olayın en önemli görgü tanığı olan kızları bulmaya çalışıyor. 

 

Tuğçe'yi yaşamdan koparan olay nasıl olmuştu? 

 

15 Kasım Cumartesi günü, üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak ve arkadaşları Offenbach'da bir fast- food restorana gitti. Tuğçe ve arkadaşları yemek yerken, restoranın alt katındaki tuvaletten iki genç kızın yardım isteyen çığlıkları duyuldu. Tuğçe Albayrak aşağıya indiğinde üç gencin, iki Alman kızı taciz ettiğini gördü. Araya girerek genç kızları kurtardı. Restorandaki diğer kişilerin de yardımıyla saldırganlar dışarı çıkartıldı. Yemeklerini bitirip restorandan çıkan Tuğçe ve arkadaşlarına, aynı gençler hakaretler yağdırarak saldırdılar. Sırp kökenli gençlerden Sanel J. önce Tuğçe'nin yanındaki arkadaşına tokat attı, daha sonra Tuğçe'yi yumrukladı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Tuğçe bayıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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