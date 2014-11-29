Tuğçe hayatını kaybetti



Offenbach'ta bir klinikte bulunan Tuğçe A'nın bağlı bulduğu cihazlar, ailesinin isteği üzerine cuma akşam saatlerinde kapatıldı. Tuğçe A, cihazların kapatıldığı gün 23 yaşına basmıştı.

15 Kasım'da meydana gelen olayda Tuğçe A, bir fast food restoranının tuvaletinde erkeklerin tacizine uğrayan iki genç kızı korumak istedi. Tartışmanın restoranın otoparkına taşındığı ve 18 yaşındaki bir gencin Tuğçe A'ya burada vurduğu belirtiliyor. Yere düşen kadın, kafasını bir taşa çarparak beyin travması geçirdi. Offenbach'ta tedavi altına alınan Tuğçe A'nın beyin ölümü perşembe günü gerçekleşti.

Tuğçe A'ya vurduğu belirtilen şahıs, yaralamayla ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. İki genç kızsa kayıplara karışmış durumda. Polis tanık olarak dinlemek üzere iki genç kızı arıyor.

Hizmet Madalyası için imza kampanyası

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Tuğçe A'nın gösterdiği cesaretten dolayı Federal Hizmet Madalyası için önerileceğini açıkladı. Tuğçe A'ya Federal Hizmet Madalyası verilmesi için change.org internet sitesi üzerinde hazırlanan dilekçeye birkaç gün içinde 98 binden fazla insan imza verdi. Hükümete iletilecek dilekçenin geçerlik kazanması için 100 bin imza yeterli oluyor.

Cumhurbaşkanı'ndan taziye mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Tuğçe'nin ailesine yönelik bir taziye mesajı yayınladı. "Kimse sizin, ailenizin ve kızınızın arkadaşlarının acısını ölçemez" diyen Gauck "Başkalarının yüzlerini çevirdiği yerde Tuğçe örnek bir şekilde yüreklilik ve medeni cesaret göstermiş ve şiddet mağdurlarının yanında durmuştur" ifadelerine yer verdi. Tuğçe A'nın bunun sonucunda vahşi bir suçun kurbanı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gauck olaydan dehşete kapıldığını ve sarsıldığını ifade etti.