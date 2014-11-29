T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tuğçe hayatını kaybetti

Almanya’da taciz edilen iki genç kıza yardım ettiği için şiddete maruz kalan Tuğçe A. hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bir taziye mesajı yayınladı. Tuğçe A’ya Federal Hizmet Madalyası verilmesi gündemde.

29 Kasım 2014 14:06


Offenbach'ta bir klinikte bulunan Tuğçe A'nın bağlı bulduğu cihazlar, ailesinin isteği üzerine cuma akşam saatlerinde kapatıldı. Tuğçe A, cihazların kapatıldığı gün 23 yaşına basmıştı.

15 Kasım'da meydana gelen olayda Tuğçe A, bir fast food restoranının tuvaletinde erkeklerin tacizine uğrayan iki genç kızı korumak istedi. Tartışmanın restoranın otoparkına taşındığı ve 18 yaşındaki bir gencin Tuğçe A'ya burada vurduğu belirtiliyor. Yere düşen kadın, kafasını bir taşa çarparak beyin travması geçirdi. Offenbach'ta tedavi altına alınan Tuğçe A'nın beyin ölümü perşembe günü gerçekleşti.

Tuğçe A'ya vurduğu belirtilen şahıs, yaralamayla ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. İki genç kızsa kayıplara karışmış durumda. Polis tanık olarak dinlemek üzere iki genç kızı arıyor.

Hizmet Madalyası için imza kampanyası

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Tuğçe A'nın gösterdiği cesaretten dolayı Federal Hizmet Madalyası için önerileceğini açıkladı. Tuğçe A'ya Federal Hizmet Madalyası verilmesi için change.org internet sitesi üzerinde hazırlanan dilekçeye birkaç gün içinde 98 binden fazla insan imza verdi. Hükümete iletilecek dilekçenin geçerlik kazanması için 100 bin imza yeterli oluyor.

Cumhurbaşkanı'ndan taziye mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Tuğçe'nin ailesine yönelik bir taziye mesajı yayınladı. "Kimse sizin, ailenizin ve kızınızın arkadaşlarının acısını ölçemez" diyen Gauck "Başkalarının yüzlerini çevirdiği yerde Tuğçe örnek bir şekilde yüreklilik ve medeni cesaret göstermiş ve şiddet mağdurlarının yanında durmuştur" ifadelerine yer verdi. Tuğçe A'nın bunun sonucunda vahşi bir suçun kurbanı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gauck olaydan dehşete kapıldığını ve sarsıldığını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTuğçeJoachim Gauck Federal Hizmet MadalyasıKasımMadalyasıEyalet Başbakanı Volker Bouffier TuğçeFederal Hizmet Madalyası Federal Hizmet MadalyasıCumhurbaşkanı Joachim Gauck TuğçeGauckCumhurbaşkanı GauckWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24