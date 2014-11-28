Almanya'da saldırıya uğrayan Tuğçe bugün hayata veda ediyor

Tacize uğrayan Almanlara yardım ederken Sırp bir gencin saldırısıyla komaya giren Tuğçe, bugün hayata veda ediyor. Amcası ise Sırp gencin ailesine kızgın: “Acınız acımızdır demediler.”

Almanya’nın Offenbach kentinde, 15 Kasım’da tacize uğrayan 2 Alman kadına yardım etmek isterken tacizcilerin saldırısıyla komaya giren Tuğçe Albayrak’ın (22) bugün fişi çekilecek. Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın Hürriyet gazetesine konuşan amcası Yasin Albayrak, bugünün Tuğçe’nin doğum günü olması dışında başka bir önemi daha olduğunu anlattı: “Tuğçe’nin kardeşi Doğuş’un beraber top oynadığı Tuncay Zortuk, kızımıza âşık olmuş. Durumu Doğuş’a açmış. Doğuş da ‘Gelip istersiniz’ deyince Tuncay ‘Tamam’ demiş. Bu olay olmasaydı, yarın (bugün) gelip Tuğçe’yi hem isteyecek hem bir söz yüzüğü takacaklarmış. Ancak ömrü buna vefa etmedi.”

Almanlara ifade çağrısı

Tuğçe’yi komaya sokan tutuklu Sırp asıllı Senal M.’nin (18) ailesine de bir mesaj ileten amca Albayrak, “Çocukları bir hata etmiş. En azından ‘Acınız acımızdır’ diyebilirlerdi. Ben o çocuğa da üzülüyorum. Ama galiba onlar bizim kızımıza üzülmüyor” dedi. Ailesi Tuğçe’nin tacizden kurtardığı iki Alman’a da “Polise gidip ifade verin” çağrısı yaptı.

Tuğçe’yi sevenler bugün yattığı kliniğin önünde onun için doğum günü yapacak. Facebook’ta pasta siparişi de verdiklerini duyuran arkadaşları, “Tuğçe hep cesur bir kızdı, bunu haketmedi” diye konuştu.

Teşekkürler Tuğçe

Öğretmen adayı Tuğçe için dün de olayın gerçekleştiği restoranın önünde yüzlerce kişi toplanarak sessiz eylem yaptı. Kalabalık iki Alman kızı tacizden kurtardığı için, “Danke (Teşekkürler) Tuğçe” dövizleri açıp genç kızın fotoğrafının olduğu, “Seni seviyoruz” yazılı tişörtler giydi.

Eylemler 15 Kasım’dan bu yana devam ediyor.

Almanların da bulunduğu grup, olay sonrası Tuğçe’ye yardım için su isteyen arkadaşına “Önce para” diyen restoranın önüne de bardakla su bıraktı, mum yaktı.