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Dünya
Deutsche Welle

Tuğçe yaşam savaşını kaybetti

Almanya’da bir tartışma sırasında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Tuğçe A.’nın beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

27 Kasım 2014 20:53


Doktorları, Almanya'nın Offenbach kentinde 15 Kasım gecesi sokakta bir grup gencin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tuğçe A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'da yer alan bilgiye göre, 22 yaşındaki Tuğçe A.'nın bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin cuma günü kapatılması planlanıyor. Ancak Offenbach Kliniği'nden bu konuda bir açıklama yapılmadı. Cuma gününün genç kızın doğum günü olduğu belirtildi.

Olay gecesi neler yaşandı?

Alman kamuoyunu günlerdir meşgul eden olayın ayrıntıları ise hala tam olarak bilinmiyor. Olay gecesi bir fastfood restoranında arkadaşlarıyla yemek yiyen Tuğçe A.'nın taciz edilen iki genç kıza yardım etmek isterken bir grup gençle tartıştığı belirtiliyor.

Tartışmanın ardından gençlerden birinin restoranın önündeki park yerinde Tuğçe A.'ya vurduğu, yere düşen genç kıza zanlının taşla vurmaya devam ettiği ve genç kızın kafatasından aldığı darbeler sonucu ağır yaralandığı ifade ediliyor.

Sırp kökenli olduğu belirtilen 18 yaşındaki zanlının gözaltında olduğu bildirildi.

Ancak tartışmanın restoranın tuvalet bölümünde nasıl başladığı ve daha sonra zanlının Tuğçe A.'yı park yerinde nasıl dövmeye başladığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı, Tuğçe A.'nın yardım ettiği kızların ifadesini aldıktan sonra ayrıntıların ortaya çıkmasını umut ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaTuğçeAlmanya OffenbachKasımOffenbach KliniğiDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/BW

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