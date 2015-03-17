Almanya'da Nazi partisinin eski başkanı otelden kovuldu

Nazi Partisi eski başkanı Udo Voigt, Kehl kentinde iki otelden kovuldu. Daha önce de benzer şeyler yaşayan Voigt olayı yargıya taşırken, aşırı sağcılar da otel sahiplerine tehditler yağdırıyor.

Yaşananları, Kehl'de Strasburger caddesi üzerinde sınıra çok yakın olan 'Ates' ve 'Europa' Otellerinin Direktörü Andreas Peschke anlattı.

"Yabancı düşmanı eski parti başkanı Udo Voigt, Ekim 2014, Ocak 2015 tarihlerinde otelimizde konakladı. Maalesef biz bunu fark edemedik" diyen Peschke şöyle konuştu:



"Otelin barında oturan dikkatli bir müşteri fark edince hemen harekete geçtik. 2014 yılından bu yana Strasbourg Avrupa Parlamentosunda (AP), NPD partisini temsil eden Udo Voigt, AP oturumlarında göçmen politikası çalışmalarıyla tanınıyor. AP ziyaret eden çoğu parlamenterler Almanya'nın Kehl kentinde kalıyor, çoğu bizim müşterilerimiz. Eski NPD başkanın bizim otellerimizde Mayıs ayına kadar yaptığı rezervasyonları derhal iptal ettik. Ocak ayın başında bu otelde istenmediğini ve otele giremeyeceğini söyledik."

Davayı AİHM'e götüreceğini yazdı

Otel Direktörü Andreas Peschke, "Otelden kovduğumuz eski başkan Udo Voigt, 27 Ocak 2015 tarihinde Kehl Sulh Mahkemesi'ne bizden şikayetçi oldu, dava açtı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde yaşayan aşırı sağcı Avrupa Parlamenteri Udo Voigt kendi internet ve sosyal paylaşım sitelerinde 'Kehl davası benim aleyhime sonuçlanacak, gerekirse Federal Anayasa Mahkemesi hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) davayı taşırım' diye tehdit savuruyor. Kehl Sulh Mahkemesi davanın ne zaman görüşüleceğine dair henüz bir tarih vermedi" dedi.

Aşırı sağcılar tehdit yağdırıyor

Almanya'nın dört bir yanından NPD yanlısı radikal aşırı sağcılar otel sahiplerine ve yöneticilerine elektronik posta ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden ölüm tehditleri yağdırıyor. Direktör Andreas Peschke, "Biz her şeye rağmen verdiğimiz kararın doğru olduğunu düşünüyoruz. NPD Partisi yabancıları dışlayan, Anayasa prensiplerine aykırı bir parti. Aşırı sağcı NPD yanlıların ölüm ve kundaklama tehditleri bizi kararımızdan vazgeçiremez. Hukuk süreci başladı. Daha fazla konuşup hukuk sürecine zarar vermek istemiyorum" diye konuştu.

Otellere gelen tehdit mesajları arasında 'bunu unutmayacağız', 'kara listeye girdiniz' tehditleri yer alıyor. Direktör Andreas Peschke şahsına yönelik tehditlerden dolayı kendisinden fotoğraf ve görüntü alınmasını istemedi.

Oteller Nazileri istemiyor

2009 yılında Almanya'nın Brandenburg eyaletinde başka bir otel, Uto Voigt'i kovmuştu. 2010-2012 yılları arasında devam eden davanın bir bölümü Udo Voigt'in lehine sonuçlanmıştı.